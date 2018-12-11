2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu

KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Genel bilgiler adı altında yayımlanan dosyada KPSS Tercih kılavuzu ile ilgili birçok önemli bilgi yer alıyor.

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1) Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm kadro ve pozisyonların koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları kadro ve pozisyonlardan tercih yapmamaları son derece önemlidir.

2) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

KPSS-2018/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Adaylar tercihlerini 11-20 Aralık 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Aralık 2018 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, http://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http:/ /www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiç bir kişiye verilmemektedir. “ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Tercih yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS ile ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini sağlayacaklardır. Ortaöğretim için MEB e-okul, yükseköğretim için YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar okullarının ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp AİS üzerinden güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir. MEB e-okul ve YÖKSİS’e dahil olmayan askeri okullar, Bakanlıklara bağlı okullar, KKTC hariç yurtdışı vb. yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde ve yetkili başvuru merkezlerinde güncelleyebilirler.

Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkili başvuru merkezlerine şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar, 5,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Adaylar, eğitim bilgilerini güncelleme işlemlerini, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde ve yetkili başvuru merkezlerinde resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapabileceklerdir. Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve yetkili başvuru merkezlerince teslim alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Adayın yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin asılları ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine ve yetkili başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir .

Tercih işlemleri için Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb. belgelere işlem yapılmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve yetkili başvuru merkezleri tarafından yapılacak değişiklikler, tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve yetkili başvuru merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri gerekmektedir. Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler, önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebilecektir. Bu nedenle adaylar, yeni eğitim durumlarına uygun olarak tercihlerini güncellemelidirler. Yeni eğitim durumuna uygun olarak tercihlerini güncellemeyen adayların yerleştirildiği takdirde atamaları yapılmayabilecektir.

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda tüm diplomalarında yazan program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.”, “KKTC” ve/veya “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” olarak kayıtlı olan adaylar, KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar, KPSS’de tercih yapamazlar.

MEB e-okul sisteminden ve YÖKSİS’ten elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde değişiklik yapılamaz. Bu bilgiler, MEB e-okul sisteminde ve YÖKSİS’te değiştirildikten sonra ÖSYM kayıtlarına aday tarafından yansıtılır.

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