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2018 KPSS Ortaöğretim Puanı İle Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018 KPSS 2018/2 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda ortaöğretim puan ile başvurulabilecek devlet memurluğu kadroları açıklandı.

2018 KPSS Ortaöğretim Puanı İle Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018 KPSS 2018/2 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda ortaöğretim puan ile başvurulabilecek devlet memurluğu kadroları açıklandı.

11 Aralık 2018 Salı 10:10
2018 KPSS Ortaöğretim Puanı İle Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018 KPSS 2018/2 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda ortaöğretim puan ile başvurulabilecek devlet memurluğu kadroları açıklandı.

İşte KPSS Ortaöğretim sınavına giren adayların tercih edebileceği memurluk kadroları;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
Anahtar Kelimeler:
2018 kpss ortaöğretim puanı tercih edilebilecek memurluk kadroları
Yorumlar
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Ayşe 7 gün önce

Teknisyen olmayanlar ölsün yani

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mehmet yalniz 7 gün önce

ula zaten alinan kisi sayisi bakinn heo 1 1 1 1 1 1 eee ne cikcak sizee bizee 1 kisilik yere bin kisi baswurursa kim ole kim kala bosa yani kimseye butdan ekmek cikmazz bisa yere umitlenmeyim zaten o 1 kisilik yerlerdeee akp nin kndi adamalri torpilliler gircekk bu bi gercekk anlayin artik sunu yaa nasi insanlarsinizz sizii bu ulkede torpolin yoksaa yasamak da yokk harammmmm....

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Aykut Kayan 7 gün önce

ÖSYM aday işlemleri sisteminde hiç bir tercih sayfası göremiyorum

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Rıdvan 7 gün önce

Aranan nitelik kodlarının açıklamalarına nereden bakabiliriz

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Misafir 7 gün önce

Benim sayfamda mezun olduğunuz eğitim durumu olmadığından tercih yapamazsınız diyor neden acaba bilgisi olan varmış yardımcı olun lütfen

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Beyhan 7 gün önce

Ösym aday işlemlerinde neden tercih kılavuzu yok göremiyorum lütfen birşey söyleyin

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Ali 7 gün önce

Var ösym dökumanda bulabilirsin de ben anlamadim bi suru kod var meslek bazında ayırilmiş hali yok mu ya ?

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ŞEYMA 6 gün önce

Bugün tercih yapılcağını gördüm hemen girdim siteye. Tercih yapıyorum siteden çıkıp tekrar girdiğimde ise tüm işaretlediğim meslek türleri gidiyor. Nedenini bilen var mı ben mi yanlış yapıyorum yoksa.

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