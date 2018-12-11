2018 KPSS Ortaöğretim Puanı İle Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018 KPSS 2018/2 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda ortaöğretim puan ile başvurulabilecek devlet memurluğu kadroları açıklandı.
İşte KPSS Ortaöğretim sınavına giren adayların tercih edebileceği memurluk kadroları;
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
Teknisyen olmayanlar ölsün yani
ula zaten alinan kisi sayisi bakinn heo 1 1 1 1 1 1 eee ne cikcak sizee bizee 1 kisilik yere bin kisi baswurursa kim ole kim kala bosa yani kimseye butdan ekmek cikmazz bisa yere umitlenmeyim zaten o 1 kisilik yerlerdeee akp nin kndi adamalri torpilliler gircekk bu bi gercekk anlayin artik sunu yaa nasi insanlarsinizz sizii bu ulkede torpolin yoksaa yasamak da yokk harammmmm....
ÖSYM aday işlemleri sisteminde hiç bir tercih sayfası göremiyorum
Aranan nitelik kodlarının açıklamalarına nereden bakabiliriz
Benim sayfamda mezun olduğunuz eğitim durumu olmadığından tercih yapamazsınız diyor neden acaba bilgisi olan varmış yardımcı olun lütfen
Ösym aday işlemlerinde neden tercih kılavuzu yok göremiyorum lütfen birşey söyleyin
Var ösym dökumanda bulabilirsin de ben anlamadim bi suru kod var meslek bazında ayırilmiş hali yok mu ya ?
Bugün tercih yapılcağını gördüm hemen girdim siteye. Tercih yapıyorum siteden çıkıp tekrar girdiğimde ise tüm işaretlediğim meslek türleri gidiyor. Nedenini bilen var mı ben mi yanlış yapıyorum yoksa.