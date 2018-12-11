2018 KPSS Ortaöğretim Memurluk Kadroları ve Alım Sayıları

2018 KPSS Ortaöğretim Tercihleri başladı. KPSS cafe olarak ortaöğretim mezunu adayların tercihlerine ekleyebileceği memurluk kadrolarının listesini hazırladık. Hangi kurum, hangi memurluk kadrosuna kaç personel alımı yapıyor. Başvuru şartları nelerdir gibi önemli konuların detaylarını haberlerimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.