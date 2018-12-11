2018 KPSS Ortaöğretim Memurluk Kadroları ve Alım Sayıları

2018 KPSS Ortaöğretim Tercihleri başladı. KPSS cafe olarak ortaöğretim mezunu adayların tercihlerine ekleyebileceği memurluk kadrolarının listesini hazırladık. Hangi kurum, hangi memurluk kadrosuna kaç personel alımı yapıyor. Başvuru şartları nelerdir gibi önemli konuların detaylarını haberlerimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.
KPSS Ortaöğretim sınavına giren adayların başvurabileceği kadrolar şöyle;
Aşçı, teknisyen, vagon teknisyeni, tknik ressam, hizmetli, kaloriferci, şöför, veteriner gibi kadrolara çeşitli sayılarda kamu personeli alımı yapılacak.
Hangi kurumun kaç adet personel aldığını görmek için aşağıda hazırladığımız tabloyu inceleyebilirsiniz.
ORTAÖĞRETİM MEMURLUK KADROLARI VE SAYILARI
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Sağlık için ne zaman olacak bi bilginiz varmı acaba
bende çok merak ediyorum hemşirelik için kadrolar nezaman belli olacakBeğen (0) Beğenmedim! (0)
BU KADAR SAĞLIK PERSONELİ AÇIĞI VARKEN KALORİFERCİ VE VAGON TEKNİSYENİNE KADRO AÇMALARI GÜLÜNÇ.BU İŞLER NE KADAR RAYINDAN ÇIKIYOR GÖZÜNÜ AÇAN YOK.HA ORTAÖĞRETİM HEMŞİRE MEZUNUYUM AMA KADRO AÇILAN YERLER HİZMETLİ O KADAR BOŞA OKUDUK BİZ O ZAMAN ALIM YAPMAYACAKSINIZ NE DİYE ORTAÖĞRETİME O BÖLÜMÜ KOYUYORSUNUZ KADRO AÇILAN YERLER KPSS GİRİLMEDENDE GİRİLECEK YERLER.ÜLKE NEREYE GİDİYOR SAÇMA SAPAN CİDDEN GİDİŞAT TORPİL VE RANT ÜLKESİNDE YAŞIYORUZ.EĞER TANIDIK YOKSA DIMDIZLAK BOŞTASIN YAZIK CİDDEN YAZIK. ŞU YAZIYIDA GÖRÜNCE BİRŞEYLERİ DEĞİŞTİREBİLECEK BİRİNİN ELİNE GEÇSE AÇIKTA BEKLEYEN MİLYONLARCA SAĞLIK PERSONELİNİN YÜZÜ GÜLECEK.