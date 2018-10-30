2018 KPSS Önlisans Sınav Yerleri Nasıl Öğrenilir?

4 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sınav giriş belgeleri 25 Ekim'de açıklandı. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden erişilen sınav giriş yeri belgesinde sınav giriş yerleri yazmaktadır.

Sınav giriş belgesine erişmek için https://ais.osym.gov.tr/ adresine size verilen şifre ile giriş yapın veya e-devlet şifreniz ile giriş yapın. Daha sonra üst solda bulunan ÖSYM İşlem Takvimine tıklayın. 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (Ön Lisans) - SINAVA GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ linkine tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

Sınav giriş belgesinin üzerinde sınava gireceğiniz okulun adı, adresi, sınav tarihi, sınav saati gibi bilgilerle birlikte önemli uyarılarda bulunmaktadır.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde saat 10:15'te yapılacak. Sınav saatinden en az 1 saat önce sınava gireceğiniz okul binasının önünde hazır bulunmanızı tavsiye ediyoruz.

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Önlisans sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gün içerisinde açıklanacak.

KPSS Sınav soruları ve sonuçları açıklandığında anında haberdar olmak için KPSS cafe mobil uygulamalarını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA