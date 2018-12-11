2018 KPSS Önlisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018 KPSS 2018/2 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda önlisans puan ile başvurulabilecek devlet memurluğu kadroları açıklandı.
İşte KPSS önlisans sınavına giren adayların tercih edebileceği memurluk kadroları;
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
Sürekli aynı konuları sadece siteye giriş olsunda tıklama başına para kazanmak için farklı başlıklarla mesaj atıyorsunuz günde 50 tane gerçekten sinir bozucu hal alıyor. Birde şu koyduğunu tablolar yakınlaşma olmuyor madem koyuyorsunuz düzgün yapın işinizi lütfen para kazanılıyorsa hakkı verilmeli
KARDEŞ ÖNCE SEN TELEFON KULLANMAYI ÖGREN TELEFONDA YAKLAŞMIYOR ADAM ONU DEMİŞ BİLGİSAYARDA ZATEN HERŞEY ORTADABeğen (0) Beğenmedim! (0)
ctrl ve + ya aynı anda basacaksın yakınlasacak sen önce pc kullanmayı öğren sonra memur olursunBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Ya kurumların puanları nerde yazıyor nere kac puan ?
Aynen madem büyütülemiyor koymayın böyle siteler
Büyütemediğimiz şeyi koymak yerine site linkini koysanız daha iyi olmazmıydı site yöneticileri ?
Puanlar nerde yazıyor arkadaşım ?
Allah sizin gibi devleti bildigi gibi yapsin buney ya. O kadar para verip gidiyoruz tercih için yer verilen pozisyonlara bak istediğim sehirde bile sadece 1 tane var oda niteliği uymuyor. Hepimiz boşuna bosuna girdik kpssye yazıklar olsun hakkımı helal etmiyorum bu duruma sebep olanlara..!!!
Büyük kadroları açıktan atamalara ayrılmış yani yandaşlara bu saatten sonra kimse okul okumaz herhalde şaka gibi 4 milyon kişi sınava girmiş 1500 kadro ayrılmış şaka gibi...
ya bunların puanları neden yazmiyor acaba yatim yamalak neden il yapiyosunuz