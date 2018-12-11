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2018 KPSS Önlisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018 KPSS 2018/2 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda önlisans puan ile başvurulabilecek devlet memurluğu kadroları açıklandı.

2018 KPSS Önlisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018 KPSS 2018/2 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda önlisans puan ile başvurulabilecek devlet memurluğu kadroları açıklandı.

11 Aralık 2018 Salı 10:22
2018 KPSS Önlisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018 KPSS 2018/2 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda önlisans puan ile başvurulabilecek devlet memurluğu kadroları açıklandı.

İşte KPSS önlisans sınavına giren adayların tercih edebileceği memurluk kadroları;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
Anahtar Kelimeler:
2018 kpss önlisans puanı tercih edilebilecek memurluk kadroları
Yorumlar
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Anonim 7 gün önce

Sürekli aynı konuları sadece siteye giriş olsunda tıklama başına para kazanmak için farklı başlıklarla mesaj atıyorsunuz günde 50 tane gerçekten sinir bozucu hal alıyor. Birde şu koyduğunu tablolar yakınlaşma olmuyor madem koyuyorsunuz düzgün yapın işinizi lütfen para kazanılıyorsa hakkı verilmeli

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Misafir Avatar
ASIL SEN ÖGREN 6 gün önce @Anonim

KARDEŞ ÖNCE SEN TELEFON KULLANMAYI ÖGREN TELEFONDA YAKLAŞMIYOR ADAM ONU DEMİŞ BİLGİSAYARDA ZATEN HERŞEY ORTADA

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Misafir Avatar
Öğren Öğren 6 gün önce @Anonim

ctrl ve + ya aynı anda basacaksın yakınlasacak sen önce pc kullanmayı öğren sonra memur olursun

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Sümeyra 7 gün önce

Ya kurumların puanları nerde yazıyor nere kac puan ?

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Büşra 6 gün önce

Aynen madem büyütülemiyor koymayın böyle siteler

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Emrah 6 gün önce

Büyütemediğimiz şeyi koymak yerine site linkini koysanız daha iyi olmazmıydı site yöneticileri ?

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Rukiye 6 gün önce

Puanlar nerde yazıyor arkadaşım ?

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Betül 6 gün önce

Allah sizin gibi devleti bildigi gibi yapsin buney ya. O kadar para verip gidiyoruz tercih için yer verilen pozisyonlara bak istediğim sehirde bile sadece 1 tane var oda niteliği uymuyor. Hepimiz boşuna bosuna girdik kpssye yazıklar olsun hakkımı helal etmiyorum bu duruma sebep olanlara..!!!

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Umut 6 gün önce

Büyük kadroları açıktan atamalara ayrılmış yani yandaşlara bu saatten sonra kimse okul okumaz herhalde şaka gibi 4 milyon kişi sınava girmiş 1500 kadro ayrılmış şaka gibi...

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Tuğçe 6 gün önce

ya bunların puanları neden yazmiyor acaba yatim yamalak neden il yapiyosunuz

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