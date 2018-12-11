2018 KPSS Önlisans Mezunları İçin Kadro Dağılımı

KPSS 2018/2 Tercih İşlemleri bugün itibari ile başladı ve 20 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Tercih işlemlerinin karışıklığı nedeniyle birçok aday açıklayıcı bilgilere sahip olmak için araştırmalar yapıyor. KPSS Önlisans mezunu adaylara için belirlenen 350 memurluk kadrosu bulunuyor. Bu kadrolar ile ilgili detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.
ÖN LİSANS MEZUNU ALIM YAPACAK DEVLET KURUMLARI
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Devlet Kurumu Önlisans mezunları arasından alım yapacak. Alım yapacak kamu kurum ve kuruluşların listesi şöyle;
- Adana Bilim ve teknoloji Üniversitesi,
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
- Aksaray Üniversitesi, Ankara üniversitesi,
- Ardahan üniversitesi,
- Bartın Üniversitesi,
- Bayburt Üniversitesi,
- Çankırı Karatekin Üniversitesi,
- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
- Devlet Demir Yolları Taşımacılık,
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
- Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü,
- Erciyes üniversitesi,
- Binali Yıldırım Üniversitesi,
- Et ve Süt Kurumu,
- Gelir İdaresi Başkanlığı,
- İstanbul Teknik Üniversitesi,
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,
- Devlet Demiryollları Genel Müdürlüğü,
- Tapu ve Kadarstro Genel Müdürlüğü,
- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,
- Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii,
- TÜVASAŞ
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Yukarıda sizlere verdiğimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları toplamda 350 kişilik boş kadro ile devlet memuru alımları yapacak. Önlisans mezunları arasında yapılacak olan 350 kişilik kadronun görev dağılımları şöyle;
- Tekniker,
- Teknik Ressam,
- Bilgisayar İşletmeni,
- Muhasebeci,
- Memur,
- Anbar Memuru,
- Sekreter,
- İtfaiyeci,
- Sürveyan,
- Hareket Memuru,
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
- Sağlık Teknikeri,
- Programcı,
- Veznedar,
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
- Şoför,
- İş Makinası Sürücüsü,
- ARFF Memuru,
- Kondaktör,
- Aşçı
Önlisans mazunları ile ilgili yapılacak alımlar ile ilgili detaylara nitelik kodlarından ulaşabilirsiniz.
Hele şu saglikcilar bi otursun yerinde kaç defa sağlık ataması yapıldı asıl önemli olan diğer önlisans mezunları bizleriz resmen dalga geciyolar bu kadar da olmaz yaşlı moruklar bi türlü emekli olmuyolar ki gençlerin önü açılsın topunun da Allah belalarini versin...
Dalgamı geçiyorlar
Cok kadro acmissiniz maşAllah resmen bizlerle dalga geciyorsunuz yazikk...
Bırakın ya böle bi saçmalık olmaz binlerce kişi atama beklerken kadrolara bakın ya sadce bitane sağlık alanında alım var diğerleri nerede
kamu da kadro yok issiziz. ozelde de dayım yok amcam yok gene issisiz . suc mu isleyek karnimizi doyurmak icin
Bana göre böyle kadro olmaması lazım. Bir büro yönetimi ve yönetici asistanlığı yeterli olmadığını dile getirmekteyim ama yapacak bir durumda yok. Aşkım devletimizden bunu beklemekteyim biz gerçekten mağdur MB durumdayız. Bir akp ci olarakta şunu söylemek isterim lütfen size ricam ben sayın cumhurbaşkanımı evime davet etmek istemiştim bu yazımı ona ulsatira bilirmisiniz... Ben büro yönetimini unutup artık poh yani devletime hayırlı bir evlat olmak istiyorum amacım bu saatten sonrada vatanimi korumakla olmasını istiyorum. Lütfen sayın cumhurbaşkanım sesimi duyun vatanima milletime ve bayragima sadık bir genç olarak bu kutsal görevi bana da verilmesini isterim lütfen yetkiler cumhurbaskanima iletirseniz sevinirim. Memur olmaktan çok bayragima sadık olmak istiyorum anlayabiliyorum acaba
Malatya torpillerle olduğu için okdar sehirin arasında sadece inonu üniversitesi neyse secim yaklasiyor
Kit taşeron işçileri kadro bekliyor