2018 KPSS Önlisans Mezunları İçin Kadro Dağılımı

KPSS 2018/2 Tercih İşlemleri bugün itibari ile başladı ve 20 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Tercih işlemlerinin karışıklığı nedeniyle birçok aday açıklayıcı bilgilere sahip olmak için araştırmalar yapıyor. KPSS Önlisans mezunu adaylara için belirlenen 350 memurluk kadrosu bulunuyor. Bu kadrolar ile ilgili detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

ÖN LİSANS MEZUNU ALIM YAPACAK DEVLET KURUMLARI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Devlet Kurumu Önlisans mezunları arasından alım yapacak. Alım yapacak kamu kurum ve kuruluşların listesi şöyle;

Adana Bilim ve teknoloji Üniversitesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Aksaray Üniversitesi, Ankara üniversitesi, Ardahan üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları Taşımacılık, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü, Erciyes üniversitesi, Binali Yıldırım Üniversitesi, Et ve Süt Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryollları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadarstro Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii, TÜVASAŞ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Yukarıda sizlere verdiğimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları toplamda 350 kişilik boş kadro ile devlet memuru alımları yapacak. Önlisans mezunları arasında yapılacak olan 350 kişilik kadronun görev dağılımları şöyle;

Tekniker,

Teknik Ressam,

Bilgisayar İşletmeni,

Muhasebeci,

Memur,

Anbar Memuru,

Sekreter,

İtfaiyeci,

Sürveyan,

Hareket Memuru,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Sağlık Teknikeri,

Programcı,

Veznedar,

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

Şoför,

İş Makinası Sürücüsü,

ARFF Memuru,

Kondaktör,

Aşçı

Önlisans mazunları ile ilgili yapılacak alımlar ile ilgili detaylara nitelik kodlarından ulaşabilirsiniz.