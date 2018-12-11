Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 KPSS Önlisans Mezunları İçin Kadro Dağılımı

KPSS 2018/2 Tercih İşlemleri bugün itibari ile başladı ve 20 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Tercih işlemlerinin karışıklığı nedeniyle birçok aday açıklayıcı bilgilere sahip olmak için araştırmalar yapıyor. KPSS Önlisans mezunu adaylara için belirlenen 350 memurluk kadrosu bulunuyor. Bu kadrolar ile ilgili detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

2018 KPSS Önlisans Mezunları İçin Kadro Dağılımı

KPSS 2018/2 Tercih İşlemleri bugün itibari ile başladı ve 20 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Tercih işlemlerinin karışıklığı nedeniyle birçok aday açıklayıcı bilgilere sahip olmak için araştırmalar yapıyor. KPSS Önlisans mezunu adaylara için belirlenen 350 memurluk kadrosu bulunuyor. Bu kadrolar ile ilgili detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

11 Aralık 2018 Salı 22:05
2018 KPSS Önlisans Mezunları İçin Kadro Dağılımı

KPSS 2018/2 Tercih İşlemleri bugün itibari ile başladı ve 20 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Tercih işlemlerinin karışıklığı nedeniyle birçok aday açıklayıcı bilgilere sahip olmak için araştırmalar yapıyor. KPSS Önlisans mezunu adaylara için belirlenen 350 memurluk kadrosu bulunuyor. Bu kadrolar ile ilgili detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

ÖN LİSANS MEZUNU ALIM YAPACAK DEVLET KURUMLARI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Devlet Kurumu Önlisans mezunları arasından alım yapacak. Alım yapacak kamu kurum ve kuruluşların listesi şöyle;

  1. Adana Bilim ve teknoloji Üniversitesi,
  2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
  3. Aksaray Üniversitesi, Ankara üniversitesi,
  4. Ardahan üniversitesi,
  5. Bartın Üniversitesi,
  6. Bayburt Üniversitesi,
  7. Çankırı Karatekin Üniversitesi,
  8. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
  9. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
  10. Devlet Demir Yolları Taşımacılık,
  11. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
  12. Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü,
  13. Erciyes üniversitesi,
  14. Binali Yıldırım Üniversitesi,
  15. Et ve Süt Kurumu,
  16. Gelir İdaresi Başkanlığı,
  17. İstanbul Teknik Üniversitesi,
  18. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,
  19. Devlet Demiryollları Genel Müdürlüğü,
  20. Tapu ve Kadarstro Genel Müdürlüğü,
  21. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,
  22. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii,
  23. TÜVASAŞ
  24. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Yukarıda sizlere verdiğimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları toplamda 350 kişilik boş kadro ile devlet memuru alımları yapacak. Önlisans mezunları arasında yapılacak olan 350 kişilik kadronun görev dağılımları şöyle;

  • Tekniker,
  • Teknik Ressam,
  • Bilgisayar İşletmeni,
  • Muhasebeci,
  • Memur,
  • Anbar Memuru,
  • Sekreter,
  • İtfaiyeci,
  • Sürveyan,
  • Hareket Memuru,
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • Sağlık Teknikeri,
  • Programcı,
  • Veznedar,
  • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
  • Şoför,
  • İş Makinası Sürücüsü,
  • ARFF Memuru,
  • Kondaktör,
  • Aşçı 

Önlisans mazunları ile ilgili yapılacak alımlar ile ilgili detaylara nitelik kodlarından ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
2018 kpss önlisans mezunları kadro dağılımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fff 6 gün önce

Hele şu saglikcilar bi otursun yerinde kaç defa sağlık ataması yapıldı asıl önemli olan diğer önlisans mezunları bizleriz resmen dalga geciyolar bu kadar da olmaz yaşlı moruklar bi türlü emekli olmuyolar ki gençlerin önü açılsın topunun da Allah belalarini versin...

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Gül 6 gün önce

Dalgamı geçiyorlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Y 6 gün önce

Cok kadro acmissiniz maşAllah resmen bizlerle dalga geciyorsunuz yazikk...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Cemal Doğan 6 gün önce

Bırakın ya böle bi saçmalık olmaz binlerce kişi atama beklerken kadrolara bakın ya sadce bitane sağlık alanında alım var diğerleri nerede

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
e 6 gün önce

kamu da kadro yok issiziz. ozelde de dayım yok amcam yok gene issisiz . suc mu isleyek karnimizi doyurmak icin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Özkan 6 gün önce

Bana göre böyle kadro olmaması lazım. Bir büro yönetimi ve yönetici asistanlığı yeterli olmadığını dile getirmekteyim ama yapacak bir durumda yok. Aşkım devletimizden bunu beklemekteyim biz gerçekten mağdur MB durumdayız. Bir akp ci olarakta şunu söylemek isterim lütfen size ricam ben sayın cumhurbaşkanımı evime davet etmek istemiştim bu yazımı ona ulsatira bilirmisiniz... Ben büro yönetimini unutup artık poh yani devletime hayırlı bir evlat olmak istiyorum amacım bu saatten sonrada vatanimi korumakla olmasını istiyorum. Lütfen sayın cumhurbaşkanım sesimi duyun vatanima milletime ve bayragima sadık bir genç olarak bu kutsal görevi bana da verilmesini isterim lütfen yetkiler cumhurbaskanima iletirseniz sevinirim. Memur olmaktan çok bayragima sadık olmak istiyorum anlayabiliyorum acaba

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Aysel 6 gün önce

Malatya torpillerle olduğu için okdar sehirin arasında sadece inonu üniversitesi neyse secim yaklasiyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Süleyman 6 gün önce

Kit taşeron işçileri kadro bekliyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
2018 KPSS Ortaöğretim Memurluk Kadroları ve Alım Sayıları
2018 KPSS Ortaöğretim Memurluk Kadroları ve Alım Sayıları
2018 KPSS Lisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları
2018 KPSS Lisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları
2018 KPSS Önlisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları
2018 KPSS Önlisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim