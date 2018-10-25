2018-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 KPSS ön lisans giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki aday işlemleri sayfası üzerinden edinebilecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyurusuna göre, 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan KPSS için ön lisans adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlanarak erişime açıldı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ön Lisans için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC'de ise 28.10.2018 tarihinde saatlerin geri alınması nedeniyle Lefkoşa'da sınava girecek adaylar saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.

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