Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 KPSS ön lisans giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki aday işlemleri sayfası üzerinden edinebilecek.

banner396

2018-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 KPSS ön lisans giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki aday işlemleri sayfası üzerinden edinebilecek.

25 Ekim 2018 Perşembe 19:20
2018-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 KPSS ön lisans giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki aday işlemleri sayfası üzerinden edinebilecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyurusuna göre, 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan KPSS için ön lisans adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlanarak erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ön Lisans için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC'de ise 28.10.2018 tarihinde saatlerin geri alınması nedeniyle Lefkoşa'da sınava girecek adaylar saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
2018 kpss ön lisans sınava giriş belgeleri açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memur Ek İş Yapabilir mi?
Memur Ek İş Yapabilir mi?
KPSS Başvuruları Ne Zaman Bitecek, KPSS Sınavı Ne Zaman, KPSS başvuru ücreti ne kadar?
KPSS Başvuruları Ne Zaman Bitecek, KPSS Sınavı Ne Zaman, KPSS başvuru ücreti ne kadar?
2016 KPSS'ye Lise Düzeyinden Giren Adaylar Dikkat! Tercih Edebileceğiniz Kadrolar Açıklandı
2016 KPSS'ye Lise Düzeyinden Giren Adaylar Dikkat! Tercih Edebileceğiniz Kadrolar Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim