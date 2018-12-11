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2018 KPSS Lisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018/2 KPSS ortaöğretim, önlisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu yayımlandı. 2018 KPSS Lisans puanı ile tercih edilebilecek memurluk kadrolarının listesi yayımlandı. KPSS Lisans mezunları hangi kadrolara başvuru yapabilir?

2018 KPSS Lisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018/2 KPSS ortaöğretim, önlisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu yayımlandı. 2018 KPSS Lisans puanı ile tercih edilebilecek memurluk kadrolarının listesi yayımlandı. KPSS Lisans mezunları hangi kadrolara başvuru yapabilir?

11 Aralık 2018 Salı 10:30
2018 KPSS Lisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018/2 KPSS ortaöğretim, önlisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu yayımlandı. 2018 KPSS Lisans puanı ile tercih edilebilecek memurluk kadrolarının listesi yayımlandı. KPSS Lisans mezunları hangi kadrolara başvuru yapabilir?

İşte Lisans puanı ile başvuru yapılabilecek devlet memurluğu kadroları;

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Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
Anahtar Kelimeler:
2018 kpss lisans puanı tercih edilebilecek memurluk kadroları
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İsimsiz 7 gün önce

Bunları büyütemiyoruz hiç birşey anlaşılmıyor

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Kemal 7 gün önce

62 25 nitelik olduğu için üniversitede aldığımız bilgisayar dersi yeterlimi yoksa ekstradan meb onaylı bilgisayar işletmenliği Sertifikası almamız gerekiyor mu bilgisi olan var mı??

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Müslüm 7 gün önce

Bu güz döneminde mezun oluyorum yani 30 ocakta en geç diplomamı alıyorum tercih yapabilirmiyim acaba.

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Raif 6 gün önce

Ekran döndürme ile biraz yakınlaşıyor

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