2018 KPSS Lisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018/2 KPSS ortaöğretim, önlisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu yayımlandı. 2018 KPSS Lisans puanı ile tercih edilebilecek memurluk kadrolarının listesi yayımlandı. KPSS Lisans mezunları hangi kadrolara başvuru yapabilir?