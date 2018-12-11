2018 KPSS Lisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluk Kadroları

2018/2 KPSS ortaöğretim, önlisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu yayımlandı. 2018 KPSS Lisans puanı ile tercih edilebilecek memurluk kadrolarının listesi yayımlandı. KPSS Lisans mezunları hangi kadrolara başvuru yapabilir?
İşte Lisans puanı ile başvuru yapılabilecek devlet memurluğu kadroları;
Bunları büyütemiyoruz hiç birşey anlaşılmıyor
62 25 nitelik olduğu için üniversitede aldığımız bilgisayar dersi yeterlimi yoksa ekstradan meb onaylı bilgisayar işletmenliği Sertifikası almamız gerekiyor mu bilgisi olan var mı??
Bu güz döneminde mezun oluyorum yani 30 ocakta en geç diplomamı alıyorum tercih yapabilirmiyim acaba.
Ekran döndürme ile biraz yakınlaşıyor