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Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımlandı

Zeytinburnu Belediyesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 42 adet zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları, başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde.

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Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımlandı

Zeytinburnu Belediyesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 42 adet zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları, başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde.

20 Temmuz 2018 Cuma 16:30
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımlandı

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bir ilan yayımladı.

Bugün yayımlanan ilanda Belediye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 42 zabıta memuru alımı yapacak. 

ALIM YAPILACAK KADRO-MEZUNİYET ŞARTI VE KPSS PUANI

Sıra No

Kadro Unvanı

Adedi

Niteliği

Cinsiyet

KpssTürü

KpssPuanı

1

Zabıta Memuru

42

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P93

En az 70 puan

BAŞVURU ŞARTLARI:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
  • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

BAŞVURU

İlana başvurular 6-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen gelmeleri gerekmektedir.

  • Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.zeytinburnu.istanbul adresinden temin edilecektir.)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Mezuniyet Belgesi fotokopisi,
  • KPSS sonuç belgesinin çıktısı,
  • Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
  • 2 fotoğraf
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Zabıta AlımıMemur AlımıKPSS
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Tolga 14 dakika önce

Kpss puanı yazmamışlar kaç acaba

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emre 12 dakika önce @Tolga

kpss en az 70

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Bulent 13 dakika önce

Ben orta okul mezunuyum ola bilirmiyim

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