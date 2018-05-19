Zabıta Memuru, Mühendis ve Memur Alımı Başvuru Son Günü: 21 Mayıs 2018

Çayıralan Belediye Başkanlığı 50 KPSS ile memur , mühendis ve zabıta memuru alımı başvuruları sona eriyor.

Belediye Başkanlığı resmi sayfasında ve DPB'de yayımlanan ilanda memur, mühendis ve zabıta memuru kadrosuna KPSS 50 puan ile memur alımı yapılacağı belirtildi. İlana başvuru için son günlere girildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımında kadro dağılımı ve istenen mezuniyet şartı şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Çayıralan Belediyesi personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular 21 Mayıs tarihine kadar Yozgat ili Çayıralan Belediyesi adresindeki Çayıralan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacak. Zabıta memuru başvuruları şahsen yapılacaktır. Memur ve mühendis kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

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