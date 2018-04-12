Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Bugün Başladı

Zabıta memuru alımı başvuruları başladı

Oluközü belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda Zabıta Memuru kadrosunda isithdam etmek üzere personel alımı yapılacağı bildirilmişti. İlanda başvuruların 12 Nisan günü başlayacağı ve 13 Nisan'da sona ereceği belirtildi.

12 Nisan tarihinin gelmesi ile birlikte Oluközü Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı için başvuruları almaya başladı.

Önlisans mezunu olan adaylar arasından yapılacak zabıta alımına müracaat edecek adayların bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olması gerekmekte ve 2016 yılında yapılan KPSS önlisans sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Oluközü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak. Başvurular 13 Nisan'da sona erecek.

Alım için belediye meclisi salonunda sözlü sınav düzenlenecek ilgili sınavın tarihi 25 Nisan 2018 saat 10.00 olarak belirlendi. Sınavda adaylara Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk ilke ve İnkilapları, 657 sayılı DMK ve Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat soruları sorulacak.

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