Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yeni İnfaz Koruma Memuru Alımı Yapılıyor-Başvurular İnternetten

Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu adaylar arasından infaz koruma memuru alımı yapıyor. Başvurular için son günlere girildi.

banner396

Yeni İnfaz Koruma Memuru Alımı Yapılıyor-Başvurular İnternetten

Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu adaylar arasından infaz koruma memuru alımı yapıyor. Başvurular için son günlere girildi.

17 Haziran 2018 Pazar 12:04
Yeni İnfaz Koruma Memuru Alımı Yapılıyor-Başvurular İnternetten

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı infaz koruma memuru alımı yapıyor.

Mayıs ayı sonunda yayımlanan ve başvuruları 4 Haziran günü başlayan ilanda Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 200 adet sözleşmeli kamu personeli alımı için ilan yayımladı. İnternet üzerinden alınan başvurularda adayların farklı kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi. 

İlanda alınacak personellerin 6'sının infaz koruma memuru kadrosunda isithdam edileceğine yer verildi. KPSS P94 puan şartı ile yapılan alım için adayların en az lise mezunu olması gerektiğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, b) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.
  •  Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
  • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 22 Haziran 2018 günü saat 17,00'a kadar devam edecek. Adayların bu tarihe kadar aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.06.2018 12:19
Anahtar Kelimeler:
Ikm AlımıInfaz Koruma Memuru AlımıMemur AlımıKamu Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 4 saat önce

lisans mezunları da başvurabiliyor mu? Bilgisi olan var mı?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat Güzel 4 saat önce

Link neden açılmıyor ya offf

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
admin 4 saat önce @Murat Güzel

Bilgisayardan dene. Telefondan genelde hata veriyor.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 4 saat önce

Ben üniversite mezunuyum kpss 70 den dolayı hiç başvuramayan lise mezunları kpssiz başvuru yapıyor çok adaletli bir ülkede yasiyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Barış 4 saat önce

Hangi illere alım var bilgisi olan var mı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bir kelebrk 3 saat önce

Lise mezunlarıda başvuru da bulunabiliyor kpss puanı 70 olanlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gizem 3 saat önce

Site açılmıyor nerden başvuru yapılıyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Life 3 saat önce

Kardeşim sen ne kadar bencilsin yok lise mezunu falan onlarda insan onların hakkı yok mu bu ülkede herkes mi okucak herkes okuyunca böyle oluyor işte kendi bölümünden atanamıyorsun bu alımlarda lise ön lisans lisans falan önemi yok şansın varsa olursun millete yukardan bakma kendine bak ayrıca bende lisans mezunuyum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adalet 2 saat önce

Okuduk diye cezalandırılıyoruz adamlar a bak lisans mezunları başvuru yapamıyor ama ortaöğretim başvuruyor saçma sapan bir sistem

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Belediyelere KPSS'siz ve 60 KPSS ile Memur, Personel ve İşçi Alımı Yapılıyor-İŞKUR ile
Belediyelere KPSS'siz ve 60 KPSS ile Memur, Personel ve İşçi Alımı Yapılıyor-İŞKUR ile
Başvurular İnternetten-En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Yapılıyor
Başvurular İnternetten-En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Yapılıyor
İMMİB KPSS Puan Sınırı Olmadan Memur Alımı Yapacak (Lise-Önlisans-Lisans)
İMMİB KPSS Puan Sınırı Olmadan Memur Alımı Yapacak (Lise-Önlisans-Lisans)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim