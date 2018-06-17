Yeni İnfaz Koruma Memuru Alımı Yapılıyor-Başvurular İnternetten

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı infaz koruma memuru alımı yapıyor.
Mayıs ayı sonunda yayımlanan ve başvuruları 4 Haziran günü başlayan ilanda Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 200 adet sözleşmeli kamu personeli alımı için ilan yayımladı. İnternet üzerinden alınan başvurularda adayların farklı kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi.
İlanda alınacak personellerin 6'sının infaz koruma memuru kadrosunda isithdam edileceğine yer verildi. KPSS P94 puan şartı ile yapılan alım için adayların en az lise mezunu olması gerektiğine yer verildi.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, b) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.
- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
- 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
BAŞVURU
İlana başvurular 22 Haziran 2018 günü saat 17,00'a kadar devam edecek. Adayların bu tarihe kadar aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.
KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN
KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN
Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
lisans mezunları da başvurabiliyor mu? Bilgisi olan var mı?
Link neden açılmıyor ya offf
Bilgisayardan dene. Telefondan genelde hata veriyor.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Ben üniversite mezunuyum kpss 70 den dolayı hiç başvuramayan lise mezunları kpssiz başvuru yapıyor çok adaletli bir ülkede yasiyorum
Hangi illere alım var bilgisi olan var mı
Lise mezunlarıda başvuru da bulunabiliyor kpss puanı 70 olanlar
Site açılmıyor nerden başvuru yapılıyor
Kardeşim sen ne kadar bencilsin yok lise mezunu falan onlarda insan onların hakkı yok mu bu ülkede herkes mi okucak herkes okuyunca böyle oluyor işte kendi bölümünden atanamıyorsun bu alımlarda lise ön lisans lisans falan önemi yok şansın varsa olursun millete yukardan bakma kendine bak ayrıca bende lisans mezunuyum
Okuduk diye cezalandırılıyoruz adamlar a bak lisans mezunları başvuru yapamıyor ama ortaöğretim başvuruyor saçma sapan bir sistem