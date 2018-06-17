Yeni İnfaz Koruma Memuru Alımı Yapılıyor-Başvurular İnternetten

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı infaz koruma memuru alımı yapıyor.

Mayıs ayı sonunda yayımlanan ve başvuruları 4 Haziran günü başlayan ilanda Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 200 adet sözleşmeli kamu personeli alımı için ilan yayımladı. İnternet üzerinden alınan başvurularda adayların farklı kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi.

İlanda alınacak personellerin 6'sının infaz koruma memuru kadrosunda isithdam edileceğine yer verildi. KPSS P94 puan şartı ile yapılan alım için adayların en az lise mezunu olması gerektiğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, b) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 22 Haziran 2018 günü saat 17,00'a kadar devam edecek. Adayların bu tarihe kadar aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

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