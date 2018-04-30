Yeni İlanlar Yayımlandı: 1520 Sözleşmeli ve Akademik Memur Alımı

Üniversiteler en az lise mezunu adaylar arasından binlerce kamu personeli alımı yapıyor.

Farklı Üniversiteler, Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımladıkları ilanlar ile en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yaptıklarını duyurdu. Sözleşmeli ve akademik personel olarak yapılan alımlar için başvurular devam ediyor. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak üniversitelerin kamu personel alım ilanlarını tek başlık altında takipçilerimiz ile paylaşıyoruz.

ALIM YAPAN ÜNİVERSİTELER

DPB aracılığıyla yayımladıkları ilanlarda şu üniversiteler belirtilen sayıda kamu personeli alıyor:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 118, Gaziantep üniversitesi 101, Fırat üniversitesi 54, Selçuk üniversitesi 88, Ankara üniversitesi 204, Kırıkkale Üniversitesi 63, Erciyes üniversitesi 158, Cumhuriyet üniversitesi 103, Mersin üniversitesi 195, İnönü Üniversitesi 154, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 12, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2, Süleyman Demirel Üniversitesi 33, Siirt Üniversitesi 17, Aksaray Üniversitesi 3, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15, Marmara Üniversitesi 30, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2, Sakarya Üniversitesi 1, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 62, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 1, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15, Gümüşhane Üniversitesi 1, Afyon Kocatepe Üniversitesi 13, Bartın Üniversitesi 4, Gümüşhane Üniversitesi 10, Kırıkkale Üniversitesi 5, Kırıkkale Üniversitesi 16, Muş Alparslan Üniversitesi 1, İstanbul Üniversitesi 1, Sakarya Üniversitesi 1, Bayburt Üniversitesi 1, Akdeniz Üniversitesi 1, Muş Alparslan Üniversitesi 15, Afyon Kocatepe Üniversitesi 3, Akdeniz Üniversitesi 1, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2, İstanbul Üniversitesi 7, Selçuk Üniversitesi 7 personel alımı yapıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 118 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Gaziantep üniversitesi 101 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Erciyes üniversitesi 158 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı için TIKLAYIN

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin TIKLAYIN

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin TIKLAYIN

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin TIKLAYIN

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin TIKLAYIN

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin TIKLAYIN

İnönü Üniversitesi 154 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Akademik personel alım ilanları için TIKLAYIN

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