Yeni İlan: TÜSEB Kadrolu 14 Personel Alımı Yapacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, yeni bir ilan yayımladı.

TÜSEB tarafından önceki gün yayımlanan ilanın ardından yeni bir ilan daha yayımlandı. Yayımlanan yeni ilanda kurum bünyesinde istihdam etmek üzere 14 kadrolu kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

Uzman ve Araştırmacı kadrolarına yapılacak personel alımı için başvurular 23 Mayıs günü başlayacak.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ve 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımında kadro dağılımı ve mezuniyet şartı şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Adli sicil kaydı olmaması,

Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

Yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.

BAŞVURU

İlana aşağıdaki evraklarla birlikte başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılacak. Son başvuru tarihi 1 Haziran.

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