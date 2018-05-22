Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yeni İlan: TÜSEB Kadrolu 14 Personel Alımı Yapacak

TÜSEB 2 farklı kadroda istihdam etmek üzere 14 sürekli kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. TÜSEB bünyesinde istihdam edilecek personellerde aanan şartlar ve başvuru şekli haberimizde.

banner396

Yeni İlan: TÜSEB Kadrolu 14 Personel Alımı Yapacak

TÜSEB 2 farklı kadroda istihdam etmek üzere 14 sürekli kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. TÜSEB bünyesinde istihdam edilecek personellerde aanan şartlar ve başvuru şekli haberimizde.

22 Mayıs 2018 Salı 23:44
Yeni İlan: TÜSEB Kadrolu 14 Personel Alımı Yapacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, yeni bir ilan yayımladı.

TÜSEB tarafından önceki gün yayımlanan ilanın ardından yeni bir ilan daha yayımlandı. Yayımlanan yeni ilanda kurum bünyesinde istihdam etmek üzere 14 kadrolu kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. 

Uzman ve Araştırmacı kadrolarına yapılacak personel alımı için başvurular 23 Mayıs günü başlayacak.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ve 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımında kadro dağılımı ve mezuniyet şartı şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk Vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Adli sicil kaydı olmaması,
  • Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,
  • Yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.

BAŞVURU

İlana aşağıdaki evraklarla birlikte başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılacak. Son başvuru tarihi 1 Haziran.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Bir Belediye Daha Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımladı: 60 KPSS ile En Az Lise
Bir Belediye Daha Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımladı: 60 KPSS ile En Az Lise
60 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kadrolu Memur Alımı Başvuru Ekranı Açıldı
60 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kadrolu Memur Alımı Başvuru Ekranı Açıldı
Anahtar Kelimeler:
Kamu Personeli AlımıMemur AlımıDpbKPSSTüseb Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Belediye Daha Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımladı: 60 KPSS ile En Az Lise
Bir Belediye Daha Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımladı: 60 KPSS ile En Az Lise
Spor Toto Memur Kadrosuna Personel Alacak! Başvurular Sona Eriyor
Spor Toto Memur Kadrosuna Personel Alacak! Başvurular Sona Eriyor
En Az Lise Mezunu 127 Kamu Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 22 Mayıs 2018
En Az Lise Mezunu 127 Kamu Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 22 Mayıs 2018

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim