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Yeni İlan: En Az Lise Mezunu 50 ve Üzeri KPSS ile İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı

Mucur Belediye Başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. KPSS'den en az 50 alan adaylar arasından yapılan alımın detayları haberimizde.

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Yeni İlan: En Az Lise Mezunu 50 ve Üzeri KPSS ile İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı

Mucur Belediye Başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. KPSS'den en az 50 alan adaylar arasından yapılan alımın detayları haberimizde.

06 Temmuz 2018 Cuma 14:35
Yeni İlan: En Az Lise Mezunu 50 ve Üzeri KPSS ile İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı

Mucur Belediye Başkanlığı 50 KPSS ile zabıota ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu.

Az önce Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda Mucur Belediye Başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından 50 KPSS şartı ile 18 memur alımı yapıyor. Kırşehir İline bağlı Mucur İlçesinin bleediye başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere alınacak personellerde aranan şartlar şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan için istenen başvuru genel şartları şu şekilde;

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan özel şartlar ise şu şekilde;

BAŞVURU ŞEKLİ

Mucur Belediye Başkanlığı kamu personeli alım ilanına başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak. Başvurular 16 Temmuz'da başlıyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.07.2018 15:04
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