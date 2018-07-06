Yeni İlan: En Az Lise Mezunu 50 ve Üzeri KPSS ile İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı

Mucur Belediye Başkanlığı 50 KPSS ile zabıota ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu.

Az önce Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda Mucur Belediye Başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından 50 KPSS şartı ile 18 memur alımı yapıyor. Kırşehir İline bağlı Mucur İlçesinin bleediye başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere alınacak personellerde aranan şartlar şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan için istenen başvuru genel şartları şu şekilde;

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan özel şartlar ise şu şekilde;

BAŞVURU ŞEKLİ

Mucur Belediye Başkanlığı kamu personeli alım ilanına başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak. Başvurular 16 Temmuz'da başlıyor.

MEMUR ALIMLARINDAN, KPSS HABERLERİNDEN YENİ İLANLARDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER