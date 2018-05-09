Üniversitelere 1681 Personel Alımı (Mayıs 2018 Güncel İlanlar-KPSS ile En Az Lise)

DPB aracılığıyla kamu personeli alım ilanları yayımlandı.

Üniversite Hastanelerine personel alımı için yayımlanan ilanlarda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere binlerce personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanlara başvurular hala devam ederken Kpsscafe.com.tr olarak tüm ilanları tek başlık altında derledik.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayımlanan ilanlarda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere yapılan kamu personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde verildi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak,Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

KPSS'den geçerli bir puan almış olması.

ALIMIN TÜM DETAYLARI

Yayımlanan ilanların detayları şu şekilde;

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 5 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Ondukuz Mayıs Üniversitesi 224 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi 118 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Gaziantep Üniversitesi 101 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Fırat Üniversitesi 54 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Selçuk Üniversitesi 88 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Ege Üniversitesi 264 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Süleyman Demiral Üniversitesi 93 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 255 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Çukurova Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi 289 personel alımı detayları için TIKLAYIN

İstanbul Teknik Üniversitesi 5 personel alımı detayları için TIKLAYIN

Dokuz Eylül Üniversitesi 127 personel alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

TÜM MEMUR ALIMLARINDAN, KAMU PERSONELİ ALIMLARINDAN, KPSS HABERLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER