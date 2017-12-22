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TÜVASAŞ Kamu Personel Alım İlanı (KPSS ve Mezuniyet Şartı)

TÜVASAŞ personel alımı için bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin Milli Tren Projesinde istihdam edileceği belirtildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

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TÜVASAŞ Kamu Personel Alım İlanı (KPSS ve Mezuniyet Şartı)

TÜVASAŞ personel alımı için bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin Milli Tren Projesinde istihdam edileceği belirtildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

22 Aralık 2017 Cuma 15:22
TÜVASAŞ Kamu Personel Alım İlanı (KPSS ve Mezuniyet Şartı)

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı üzerinden bir personel alım ilanı yayımlandı.

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda TÜVASAŞ, Milli Tren Projesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli mühendis alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilana göre alınacak toplam 19 personelin istihdam edileceği mühendislik kadroları şu şekilde açıklandı: 5 adet Makine Mühendisi, 6 adet Elektrik-Elektronik Mühendisi, 2 adet Endüstri Mühendisi, 2 adet Metalurji-Malzeme Mühendisi, 2 adet Kimya Mühendisi, 2 adet Yazılım Mühendisi.

Başvuru Şartları

İlana başvuru yapacak adayların 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması, son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği (kodu:4639), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (kodu:4611), Endüstri Mühendisliği (kodu:4703), Metalurji-Malzeme Mühendisliği (kodu:4691), Kimya Mühendisliği (kodu:4561), Yazılım Mühendisliği (kodu:4533) bölümlerinden mezun olması, 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olması, son başvuru tarihi itibariyle, son 5 yıl içerisinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başkabir sınavdan denk puana sahip olması gerekmektedir.

Kadro Bilgileri

Başvuru Şekli

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla bilikte “Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Milli Egemenlik Caddesi No:131 Adapazarı / SAKARYA / TÜRKİYE" adresine şahsen veya posta yolu ile 29 Aralık tarihine kadar müracaat etmesi gerekmektedir.

# Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,
# KPSS sonuç belgesi,
# YDS sonuç belgesi,
# 3 vesikalık fotoğraf,
# Başvuru formu.

Memur Personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin.

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