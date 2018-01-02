Türkiye Şeker Fabrikalarına Kadrolu Büro Personeli, Bilgisayar Mühendisi ve Avukat Alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne personel alımı için başvuru süreci yarın başlıyor. Kısa süre önce Şeker Kurumu kapatılmış, yetkileri Tarım Bakanlığına devredilmişti. Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan da geçtiğimiz gün kadrolu personel alım ilanı yayımlanmıştı.

Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, ilanın 3 Ocak 2018 tarihinde yayımlanacağı, başvuru işlemlerinin İŞKUR üzerinden gerçekleşeceği belirtilmişti. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nün duyurusunda, "Genel Müdürlüğümüzde çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 2 (İki) Bilgisayar Mühendisi, 1 (Bir) Avukat ve 13 (Onüç) Büro Personeli işe alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor :

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak,

Sağlık durumlarının tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması. (İlgililerden işe başlatılmadan önce tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair sağlık raporu istenecektir.)

Eleman Alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ulusal düzeyde yapılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işgücü taleplerine yapılan başvurularla ilgili yazışmalarda kişilerin yazışma adreslerindeki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Sözlü sınav Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No.14 Yenişehir-ANKARA adresinde yapılacak olup sınav tarihi, sınava katılacak adayların açıklanmasını takiben duyurulacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, 03-12 Ocak 2018 tarihleri arasında İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

İşe alınacak elemanlar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işe alınacak ve kendileriyle belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır.

KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almak.

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