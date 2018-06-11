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Türk Kızılay'ına KPSS Şartsız Personel Alınacak! Başvurular Sürüyor

Türk Kızılayı'nın resmi kariyer sayfası üzerinden personel alımları için başvuru süreci devam ediyor.

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Türk Kızılay'ına KPSS Şartsız Personel Alınacak! Başvurular Sürüyor

Türk Kızılayı'nın resmi kariyer sayfası üzerinden personel alımları için başvuru süreci devam ediyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:32
Türk Kızılay'ına KPSS Şartsız Personel Alınacak! Başvurular Sürüyor

Türk Kızılayı'nın resmi kariyer sayfası üzerinden personel alımları için başvuru süreci devam ediyor.

Türkiye'nin ve İslam Dünyasının en güzide kurumlarından birisi olan Türk Kızılayı Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş, Mardin, Hatay, Kilis, Gaziantep, Afyonkarahisar, Mardin, Mersin gibi illerde personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Türk Kızılayı'nın kariyer sayfasından yayımlanan ilanlarda Çağrı Merkezi Operatörü, Lojistik Sorumlusu, Psikolojist, Mali İşler Uzmanı, Data Uzmanı, Tercüman, Koruma Programı Asistanı gibi pozisyonlarda alım yapılacağı bildirildi. Başvuru işlemleri basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresi üzerinden online yapılıyor.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Kendilerine uygun pozisyon bulmayan fakat özgeçmiş havuzuna bilgilerini bırakmak isteyen adaylar yine ilgili sayfadan özgeçmiş oluşturup daha sonra oluşacak pozisyonlar için şanslarını arttırabilirler.

Kamuya personel alımları, özel sektör iş fırsatları ve daha fazlasını yakından takip etmek ilgili haberleri cep telefonunuza bildirim olarak almak için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2018 17:02
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