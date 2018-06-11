Türk Kızılay'ına KPSS Şartsız Personel Alınacak! Başvurular Sürüyor

Türk Kızılayı'nın resmi kariyer sayfası üzerinden personel alımları için başvuru süreci devam ediyor.

Türkiye'nin ve İslam Dünyasının en güzide kurumlarından birisi olan Türk Kızılayı Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş, Mardin, Hatay, Kilis, Gaziantep, Afyonkarahisar, Mardin, Mersin gibi illerde personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Türk Kızılayı'nın kariyer sayfasından yayımlanan ilanlarda Çağrı Merkezi Operatörü, Lojistik Sorumlusu, Psikolojist, Mali İşler Uzmanı, Data Uzmanı, Tercüman, Koruma Programı Asistanı gibi pozisyonlarda alım yapılacağı bildirildi. Başvuru işlemleri basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresi üzerinden online yapılıyor.

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Kendilerine uygun pozisyon bulmayan fakat özgeçmiş havuzuna bilgilerini bırakmak isteyen adaylar yine ilgili sayfadan özgeçmiş oluşturup daha sonra oluşacak pozisyonlar için şanslarını arttırabilirler.

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KPSSCAFE - ANKARA