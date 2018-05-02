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TÜBİTAK Kadrolu KPSS'siz Memur Alımı Başvuru Son Günü: 4 Mayıs 2018

TÜBİTAK tarafından yayımlanan kadrolu kamu personeli alımına başvuru için son günlere girildi. 4 Mayıs'a kadar alınan başvurularda adayların en az önlisans mezunu olması istendi.

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TÜBİTAK Kadrolu KPSS'siz Memur Alımı Başvuru Son Günü: 4 Mayıs 2018

TÜBİTAK tarafından yayımlanan kadrolu kamu personeli alımına başvuru için son günlere girildi. 4 Mayıs'a kadar alınan başvurularda adayların en az önlisans mezunu olması istendi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:29
TÜBİTAK Kadrolu KPSS'siz Memur Alımı Başvuru Son Günü: 4 Mayıs 2018

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK tarafından yayımlanan kadrolu kamu personeli alımı başvurusu sona eriyor.

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda  AR-GE Personeli, Teknik ve Destek Personeli ve AR-GE Teknisyeni kadrolarında istihdam etmek üzere toplamda 60 adet kadrolu kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
  • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
  • AR-GE Personeli kadrosu için lisans, diğer kadrolar için de ekte belirtilen önlisans bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular 4 Mayıs tarihine kadar alınacak. başvuru yapmak isteyen adayların "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. 

Başvuru özel şartları, başvuru esnasında sisteme eklenecek evraklar ve diğer detaylar için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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