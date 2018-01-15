TİKA Memur Alımı Başvurusu İçin son Günler-İşte KPSS ve Mezuniyet Şartı

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında bir personel alım ilanı yayımlandı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ve yayımlanma tarihi itibariyle müracaatları başlayan ilan için son günlere girildi.

TİKA tarafından yayımlanan ilanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bünyesinde Genel İdare Hizmetlerinde istihdam etmek üzere 11 personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını 19 Ocak tarihine kadar yapması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

İlana başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinde yer alan genel şartları taşıyor olması, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin aşağıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması, son başvuru tarihi itibariyle ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan (A) grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme Sınavından en az 75 puan almış olması ve 2016-2017 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartı

KPSS Puan Türü Şartı

Başvuru

Başvuru yapacak adayların 19 Ocak tarihine kadar https://sinav.tika.gov.tr adresinde istenen belgelerin eksiksiz doldurulması ve başvuru esnasında istenen evraklarla birlikte TİKA Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine yapılması gerekmektedir.

# Başvuru formu

# Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği

# KPSS sonuç belgesi

# Yabancı Dil belgesi,

# CV (El yazısı ile)

# 2 fotoğraf

# Yazılı sağlık beyaznı

# Adli sicil kaydı

# Askerlik durum belgesi (Erkekler için)

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