TİKA Kamu Personeli Alımı Yapacak-2018

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı personel alım ilanı yayımladı.

TİKA tarafından yayımlanan ilanda 10 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanda TİKA'nın personel alımı için başvuruların 18 Haziran günü başlayacağına yer verildi.

İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Arapça dillerinden herhangi birinden 2016, 2017 veya 2018 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan ve sonuçları açıklanan Yabancı Dil Sınavı’ndan 1. ve 3. gruptan başvuran adaylar için (C) seviyesinde; 2. ve 4. gruptan başvuran adaylar için (B) seviyesinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir yabancı dil puanı belgesine sahip olan adaylar arasından yapılacak alım için başvuru detayları şu şekilde:

GRUPLAR ADET BAŞVURABİLECEK MEZUNİYET ALANI ÖZEL ŞARTLAR 1. Grup 1 Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olmak. Mühendis veya Mimar pozisyonunda en az 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.

Tercihen saha deneyimi sahibi olmak.

Tercihen tarihi eser restorasyonu alanında tecrübe sahibi olmak veya lisansüstü derece sahibi olmak. 2. Grup 4 (1 Arapça, 1 Fransızca, 1 Rusça, 1 Portekizce) Arapça, Fransızca ve Rusça için bu diller üzerine Üniversitelerin Dil, Edebiyat, Öğretmenlik ve Mütercim Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak.

Portekizce için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. Mütercim pozisyonunda en az 2 yıllık hizmet süresine sahip olmak.

Tercihen başvuru dilinin yanısıra ikinci bir dili de iyi derecede biliyor olmak. 3. Grup 1 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.

Tercihen; Microsoft Windows ve/veya Linux sistem yönetimi, ağ kurulumu ve yönetimi, bilgi güvenliği, sanallaştırma, güvenlik duvarı yönetimi, aktif dizin yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak. 4. Grup 4 Üniversitelerin 4 (dört) yıllık İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye bölümlerinden mezun olmak. TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.

Tercihen yurtdışında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak veya lisansüstü çalışma yapmış olmak.

Tercihen muhasebe tecrübesine sahip olmak.

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