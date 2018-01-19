TEİAŞ Avukat Alım İlanı Yayımlandı (KPSS 70 Puan ile)

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından bir personel alım ilanı yayımlandı.

TEİAŞ tarafından yayımlanan ilanda teşekkülün merkez ve taşra teşkilatında istihdam etmek üzere “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri kapsamında 20 adet Avukat alımı için sözlü mülakat yapılacağı duyuruldu.

Başvuru Şartları

# Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

# 18 yaşını tamamlamış olmak.

# Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

# Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.

# Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

# Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

# Başvuru tarihinin son günü itibariyle staj süresi hariç en az iki yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olmak.

# KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

# Merkez teşkilatına ataması yapılacak 3 (üç) Avukat için son başvuru tarihi itibariyle geçerliliğe sahip Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (B) düzeyinde puan almak veya ÖSYM Başkanlığınca eş değerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

Başvuru

TEİAŞ avukat alımına başvurular 29 Ocak 2018 tarihinde başlayacak 09 Şubat 2018 tarihine kadar alınacak. Başvurular, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat:16 No:12 Çankaya/Ankara) veya www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

# Başvuru formu

# KPSS sonuç belgesi

# Mezuniyet belgesi

# Avukatlık ruhsatnamesi veya onaylı örneği

# Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az iki yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olduğuna ilişkin sigorta kaydı ve/veya vergi kaydı belgesinin aslı veya onaylı örneği.

# 3 adet vesikalık fotoğraf

# CV

# Merkez teşkilatına ataması yapılacak 3 (üç) Avukat için istenilen yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği.

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