TCDD ve MKEK Mülakatsız Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile TCDD kamu personeli alımı yapıyor.

Geçtiğimiz gün yayımlanan duyuruda KPSS 2018/1 ile en az lise mezunu adaylar arasından 944 adet memur alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan başvuru kılavuzuna bakıldığında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne 93, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bünyesine ise 25 olmak üzere toplamda 118 adet memur alımı yapılacağına yer verildi.

ALIM YAPAN İLLER-KADROLAR VE KODLARI

TCDD personel alımı kadrolar ve alım yapılan iller şu şekilde;

MKEK kamu personeli alımı kadroları ve alım yapılan iller ile kadro kodları şu şekilde;

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerinizi bildirin ve 15 TL olan başvuru ücretini anlaşmalı bankalara yatırın.

BAŞVURU ŞARTLARI

TCDD ve MKEK personel alımı başvuru şartlarına kılavuzda yer verildi. Başvuru kılavuzuna gitmek ve özel şartlar hakkında detaylı bilgi için TIKLAYIN

LİSE MEZUMU MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

ÖNLİSANS MEZUMU MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

LİSANS MEZUMU MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

MEMUR ALIMLARINMDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN

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