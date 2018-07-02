Tarım Bakanlığı Veteriner Hekim Alım İlanı Yayımladı-60 KPSS ile

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı DPB'de yeni ilan yayımladı.

Az önce yayımlanan ilanda Tarım Bakanlığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Şırnak-Habur Veteriner Sınır Kontrol Noktası MüdürlüğündeGıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Şırnak-Habur Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü bünyesine 4 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

Veteriner Hekim kadrosunda istihdam etmek üzere yapılacak alımlarda istenen KPSS şartı 60.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşı doldurmamış olmak.

Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Sunulan hizmet gereği vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli bulunmamak

Asil ve yedek olarak Müdürlüğümüze yerleştirilen adaylara Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak ve sözleşme bu soruşturma sonucuna bakılarak imzalanacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

-2016 yılı KPSS (B) grubu, KPSSP3 Puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Veteriner Fakültesi mezunu olmak

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