Tarım Bakanlığı 50 ve 60 KPSS ile Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yayımladığı iki ilanında kamu personeli alımı yapacağıı duyurdu.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, iki kadroda istihdam etmek üzere 24 adet personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin bilişim personeli ve mühendis kadrolarında istihdam edileceğine yer verilirken mühendis kadrosuna yapılacak alımda istenen KPSS şartının 50 olduğuna yer veriirken bilişim personeli kadrosunda istihdam edilecek personeller için KPSS 60 şartı arandığına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İki ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde verildi:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan ( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak.

Atanacağı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru yapacak adaylardan, erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BİLİŞİM KADROSU MEZUNİYET ŞARTI

MÜHENDİS KADROSU İÇİN İSTENEN ŞARTLAR

GTHB mühendis alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Bilişim personeli alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

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