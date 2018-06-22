Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tarım Bakanlığı 50 ve 60 KPSS ile Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Tarım Bakanlığı farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS 50 ve 60 şartı ile memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuruları devam eden ilanların detayları haberimizde.

banner396

Tarım Bakanlığı 50 ve 60 KPSS ile Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Tarım Bakanlığı farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS 50 ve 60 şartı ile memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuruları devam eden ilanların detayları haberimizde.

22 Haziran 2018 Cuma 14:19
Tarım Bakanlığı 50 ve 60 KPSS ile Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yayımladığı iki ilanında kamu personeli alımı yapacağıı duyurdu.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, iki kadroda istihdam etmek üzere 24 adet personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin bilişim personeli ve mühendis kadrolarında istihdam edileceğine yer verilirken mühendis kadrosuna yapılacak alımda istenen KPSS şartının 50 olduğuna yer veriirken bilişim personeli kadrosunda istihdam edilecek personeller için KPSS 60 şartı arandığına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İki ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde verildi:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan ( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak.
  • Atanacağı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Başvuru yapacak adaylardan, erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BİLİŞİM KADROSU MEZUNİYET ŞARTI

MÜHENDİS KADROSU İÇİN İSTENEN ŞARTLAR

GTHB mühendis alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Bilişim personeli alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

MEMUR VE PERSONEL ALIMLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKamu Personeli AlımıKPSSKPSS İLANLARIGthb Memur AlımıKamu Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1141 Memur Alımı Detayları Belli Oldu-O Sertifika Sahip Olanlar Başvurabilecek
1141 Memur Alımı Detayları Belli Oldu-O Sertifika Sahip Olanlar Başvurabilecek
İŞKUR 1078 Büro Personeli Alımı-Mezuniyet ve KPSS Şartı ile Alım Yapılan İller
İŞKUR 1078 Büro Personeli Alımı-Mezuniyet ve KPSS Şartı ile Alım Yapılan İller
En Az Lise Mezunu Kadın-Erkek Zabıta ve Memur Alımı Başvuruları Başladı-50-60-70 KPSS ile
En Az Lise Mezunu Kadın-Erkek Zabıta ve Memur Alımı Başvuruları Başladı-50-60-70 KPSS ile

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim