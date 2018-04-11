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Tapu Kadastro 125 Kamu Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 13 Nisan 2018

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı başvurusu için son günlere girildi. KPSS 60 şartı ile yapılan memur alımında başvurular bazı İllerde alınmaktadır.

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Tapu Kadastro 125 Kamu Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 13 Nisan 2018

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı başvurusu için son günlere girildi. KPSS 60 şartı ile yapılan memur alımında başvurular bazı İllerde alınmaktadır.

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:28
Tapu Kadastro 125 Kamu Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 13 Nisan 2018

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilana başvuru için son günlere girildi.

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı bünyesinde boşta bulunan Arşiv Uzmanı kadrosuna sözleşmeli olarak 125 personel alımı yapacağını duyurdu. Giderleri döner sermaye ile karşılaşacak olan personeller, yazılı sınava tabi tutulacak. KPSS puan sıralamasına göre sınava çağrılacak personeller aşağıdaki İllerde bulunan taşra teşkilatlarında isithdam edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı DMK'nın 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki genel şartları taşıyor olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
  • Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak
  • Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak.
  • 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3 puan türünden en az 60 almış olmak.

BAŞVURUNUN ALINACAĞI İLLER

İlana başvurular 13 Nisan mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen İllerin Tapu Kadastro Müdürlüklerinde yapılacak.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat.

Başvuru formu ve istenen diğer evraklar için TIKLAYIN

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