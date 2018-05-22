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Spor Toto Memur Kadrosuna Personel Alacak! Başvurular Sona Eriyor

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın sürekli işçi alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?

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Spor Toto Memur Kadrosuna Personel Alacak! Başvurular Sona Eriyor

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın sürekli işçi alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?

22 Mayıs 2018 Salı 10:56
Spor Toto Memur Kadrosuna Personel Alacak! Başvurular Sona Eriyor

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın sürekli işçi alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. 15 Mayıs 2018 tarihinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Resmi Gazete, İŞKUR ve Devlet Personel Başkanlığı vasıtasıyla yayımlanan 36 kişilik sürekli işçi alımı için başvuru sürecinde sona gelindi.

'Memur Kadrosuna Personel Alım İlanı' başlığı altında yayımlanan duyuruda personel alımı için başvuru işlemlerinin İŞKUR vasıtasıyla gerçekleşeceği belirtilmişti.

BÖLÜM MEZUNİYET ŞARTI

Grafik Tasarımı, Sanat ve Görsel tasarım, Görsel Sanatlar, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  , Muhasebe, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim,  İstatistik , Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Elektrik, Elektrik ve Elektrik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Enerji Bölümü , Bilişim Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunlarına kontenjan ayrıldığı bildirildi.

DETAYLI BİLGİ İŞKUR'DA

Başvuru sürecine dair tüm bilgiler İŞKUR resmi sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Spor TotoSpor Toto Personel Alımı
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