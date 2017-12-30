Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 50 Personel Alımı Yapacak ( Başvuru Tarihi , Şartları)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) 50 personel alımıyla ilgili başvuru şartları ve tarihleri açıklandı. SGK'nın 50 kişilik müfettiş yardımcısı alımı için gerçekleştirilecek sınava başvurular 29 Ocak 2018 tarihinde başlayacak, 9 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek.

Başvuruda bulunacak adayların ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunması gerekiyor.

Başvuru Genel Şartları Şu Şekilde :

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

- Sınavın yapıldığı 2018 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadive idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (2017 KPSS sınavı bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

- Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak, şartları aranır.

Yazılı sınavla ilgili tüm gelişmeler ve daha fazla bilgi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun www.sgk.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilecek.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA