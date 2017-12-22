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Son Dakika: SGK Memur Alımı Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda SGK bünyesinde istihdam etmek üzere 50 personel alımı yapılacağı belirtilirken başvuru şartları ve başvuru tarihleri de açıklandı.

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Son Dakika: SGK Memur Alımı Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda SGK bünyesinde istihdam etmek üzere 50 personel alımı yapılacağı belirtilirken başvuru şartları ve başvuru tarihleri de açıklandı.

22 Aralık 2017 Cuma 10:35
Son Dakika: SGK Memur Alımı Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu personel alım ilanı yayımlandı.

SGK tarafından getiğimiz gün yapılan açıklamada 50 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Açıklamanın ardından beklenen ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı pozisyonunda istihdam etmek üzere 50 personel alımı yapılacağı bildirildi. İlgili alım için giriş sınavı yapılacağı belirtilirken yapılacak sınavlar iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada yazılı sınava girecek adaylar, daha sonra sözlü sınava tabi tutulacak.

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

# Sınavın yapıldığı 2018 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

# En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadive idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

# ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (2017 KPSS sınavı bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

# Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak, şartları aranır.

Başvuru

- SGK tarafındna yayımlanan ilanda başvuru ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

- Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 29/01/2018-09/02/2018 tarihleri arası.

- Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, ZiyabeyCad. No.6 Balgat/ ANKARA

- Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No. 23 Çankaya/ANKARA).

- Başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 09/02/2018 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Yazılı Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler: - Aday başvuru formu (Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilir),

- İki (2) fotoğraf, - Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi,

- Yükseköğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti (aslı gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından onaylı sureti).

- Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkan Ilgınca, sınav zaman ive yerin i belirten fotoğraflı "adaylık (sınav giriş) belgesi" verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmakzorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

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Onur Gündoğan 1 gün önce

Aranan bölüm şartını biraz açar mısınız? Aöf den işletme fakültesine bağlı 4 yıllık uluslarası ticaret ve lojistik yönetimi okuyorum mezun olduğumda başvurabiliyor muyum lütfen buna bir cevap bekliyorum

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