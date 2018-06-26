Son Dakika: KPSS 2018/1 Tercih Kılavuzu Yayımlandı

ÖSYM'den beklenen son dakika açıklaması geldi
ÖSYM resmi sayfasında yapılan son dakika açıklamasında KPSS 2018/1 duyurusu yayımlandı.
ÖSYM Başkanlığından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
KPSS 2018/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 26 Haziran-5 Temmuz 2018tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 5 Temmuz 2018 gecesi, saat23.59’da sona erecektir.
Adayların ilgili kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
Adaylar, tercih sürecinde Ek’te yer alan KPSS-2018/1 Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığını yapmış olduğu bu olsan üstü aklımdan dolayı tebrik ediyorum 3 kişilik kadroyla bütün teknikerler in gelecek endişesini gidermiş verdik leri emekleri boşa çıkarmamış oldu ....lanet ler olsun ....