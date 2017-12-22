Son Dakika! Hazine Müsteşarlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Alımı Yapacak

Hazine Müsteşarlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün personel alımı yapacağına ilişkin bilgilendirme az önce yapıldı. 22 Aralık Memur alımı duyuruları bu haberimizde.

Devlet Personel Başkanlığı ve kurumların resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 5 Avukat Alımı yapılacağı , Hazine Müsteşarlığına ise 16 Hazine Uzman Yardımcısı Alımı yapılacağı belirtildi.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONEL ALIMI

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine verildi.

Hazine Müsteşarlığı'nın personel alımı için gerçekleştireceği sınava başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki sınav giriş şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar giriş sınavına giremezler.

Başvurular 25 Aralık 2017 tarihi ile 5 Ocak 2018 tarihleri ararsında Müsteşarlığın resmi internet sitesinden elde edilecek başvuru formunun doldurulması ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 Kat 5, 06510 Emek / ANKARA adresine şahsen ya da posta yoluyla iletimi şeklinde olacak.

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GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKAT ALIMI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sözlü sınavla gerçekleştireceği avukat alımı için başvurular 25 ile 29 Aralık 2017 tarihleri arasında www.goc.gov.tr adresindeki formun doldurulması ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapılacak. Başvuru sürecine ilişkin tüm bilgilere erişim sağlamak istiyorsanız aşağıdaki başvuru kılavuzuna tıklayabilirsiniz. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Avukat Alımı Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN.

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