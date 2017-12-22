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Son Dakika: EGM En Az Lise Mezunu Kadrolu Memur Alımı Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından kadrolu hizmetli alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana kimler başvurabilecek? İlan için istenen KPSS şartı nedir? Başvurular nasıl yapılacak?

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Son Dakika: EGM En Az Lise Mezunu Kadrolu Memur Alımı Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından kadrolu hizmetli alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana kimler başvurabilecek? İlan için istenen KPSS şartı nedir? Başvurular nasıl yapılacak?

22 Aralık 2017 Cuma 11:31
Son Dakika: EGM En Az Lise Mezunu Kadrolu Memur Alımı Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli alım ilanı DPB üzerinden yayımlandı.

22 Aralık 2017 Cuma tarihli Devlet Personel Başkanlığı ilanmında Emniyet Genel Müdürlüğü, farklı İllerde hizmetli pozisyonunda istihdam etmek üzere 27 personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak alıma başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 70 almış olması istenmektedir.

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

# Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

# Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

# Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Başvuru

İlana başvuru yapascak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 8-12 Ocak 2018 tarihleri arasında bulundukları İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne şahsen gitmesi gerekmektedir.

# Kimlik belgesi,

# Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

# İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

# KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği

Memur Personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Cihat 1 gün önce

Hatırlarsanız Daha öncede yaptınızda 25 kişilik hizmetli alımını 4-5 ayda açıklamadılar şimdi yine alım var diyorlar.. Garipp

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