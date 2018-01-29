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Sivil Havacılık Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Havacılık ve Büro Personeli)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlandı. Yayımlanan ilanda 3 farklı pozisyona personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki ilanlara kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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Sivil Havacılık Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Havacılık ve Büro Personeli)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlandı. Yayımlanan ilanda 3 farklı pozisyona personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki ilanlara kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:16
Sivil Havacılık Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Havacılık ve Büro Personeli)
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığında personel alım ilanı yayımlandı.

Sivil Havacılık tarafından yayımlanan ilanda, Genel Müdürlüğü bünyesinde boşta bulunna pozisyonlarda istihdam etmek üzere 28 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Buna göre alınacak personellerin 15'i Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, 10'u Havacılık Simülatör Uzmanı, 3'ü ise Büro Personeli pozisyonunda istihdam edilecektir. Her bir pozisyon için Sivil Havacılık farklı mezuniyet şartı aramaktadır. 

Başvuru Şartları

Havacılık Sertifikasyon Uzmanı

Bu pozisyona başvuru yapacak adaylarda, "Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Hava aracı ve parçaları tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, Alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek." şartları aranır. Bu pozisyona alınacak personeller Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya ve Nevşehir İllerinde istihdam edilecek.

Bu personellere verilecek maaş ise şu şekilde;

10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar :13.623,00TL
10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :14.025,06TL
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar :14.923,43TL

Havacılık Simülatör Uzmanı

Bu pozisyona başvuru yapacak adaylarda şu şartlar aranır: "Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Havacılık Simülatörü Tasarımı, Üretimi ve/veya Sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, Alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek."  Bu pozisyona alınacak personeller Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya ve Nevşehir İllerinde istihdam edilecek.

Alınacak personellere verilecek maaş tutarları ise şu şekilde;

10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar :9.078,77TL
10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :9.343,00TL
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar :9.945,43 TL

Büro Personeli

Büro personeli pozisyonu için aranan şartlar şu şekilde: "Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak (2 kişi) İlan tarihinde geçerli olan KPSS Ön lisans Programlarından P93 puan türüne sahip olmak, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak (1 kişi) İlan tarihinde geçerli olan KPSS Ön lisans Programlarından P93 puan türüne sahip olmak." Bu pozisyona alınacak personeller Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya ve Nevşehir İllerinde istihdam edilecek.

Bu pozisyon için maaş bilgisi şu şekilde;

20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.865,25TL
15-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.747,94TL
10-15 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.644,36TL
5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.543,95TL
5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.439,32TL

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların www.shgm.gov.tr adresindeki iş talep formunu eksiksiz şekilde doldurması ve 9 Şubat tarihine kadar başvurusunu internet üzerinden iletmesi gerekmektedir. 

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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