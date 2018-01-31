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SGK KPSS Puanı ile 81 Kamu Personel Alımı Yapıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçtiğimiz gün 3 adet ilan yayımlandı ve toplamda 4 kadroya personel alımı yapacağını açıkladı. Peki SGK memur alımına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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SGK KPSS Puanı ile 81 Kamu Personel Alımı Yapıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçtiğimiz gün 3 adet ilan yayımlandı ve toplamda 4 kadroya personel alımı yapacağını açıkladı. Peki SGK memur alımına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:20
SGK KPSS Puanı ile 81 Kamu Personel Alımı Yapıyor
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçtiğimiz gün 3 adet ilan yayımlandı ve toplam 4 kadroya memur alımı yapacağını açıkladı.

DPB ve SGK resmi sayfası üzerinden yayımlanan duyurularda Sosyal Güvenlik Kurumu kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 50 Müfettiş Yardımcısı, 15 Programlayıcı, 8 Çözümleyici ve 8 Bilişim Personeli olmak üzere toplam 81 kamu personeli alımı yapıyor.

SGK Müfettiş Yardımcısı Alımı

SGK 50 Müfettiş Yardımcısı pozisyonuna başvuru yapacak adayların;

Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin (Yükseköğretim Kurumları) hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerden mezun olması, ÖSYM tarafından 2017’de yapılan KPSS’nin P22 veya P48 puan türlerinden en az 80 ve üstü puan almış olması ve 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Adayların başvuru formu, 2 fotoğraf, KPSS sonuç belgesi ve mezuniyet belgesi veya onaylı örneği ile 9 Şubat'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/Ankara) adresine şahsen veya posta yolu ile başvuru yapması gerekmektedir.

Çözümleyici ve Programlayıcı Alımı

Çözümleyici ve Programlayıcı Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN

Bilişim Personeli Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN

Memur ve personel alım ilanları için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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