SGK 50 Memur Alımı Başvuru Süreci Başladı-İşte Özel Şartlar ve Başvuru Şekli

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Ocak ayının ortalarında bir memur alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana başvurular bugün başladı.

SGK tarafından yayımlanan ilanda Müfettiş Yardımcısı pozisyonunda istihdam etmek üzere 50 personel alımı yapılacağı belirtildi. KPSS puanı ile yapılacak alımda adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak.

Kimler Başvurabilir?

SGK memur alım ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesindeki genel şartları taşıyor olmak,7

# Sağlık açısından atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sorunu olmaması,

# Giriş sınavının yapılacağı 2018 yılının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

# Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin (Yükseköğretim Kurumları) hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerden mezun olmak,

# ÖSYM tarafından 2017’de yapılan KPSS’nin P22 veya P48 puan türlerinden en az 80 ve üstü puan almış olmak,

# Başvuru tarihleri arasında başvurusunu yapmış olmak,

Mülakata Kaç Kişi Çağrılacak?

50 kişilik alımda kurum, başvuru yapanlar arasından en yüksek puanlıdan başlayarak 250 kişiyi mülakatlara çağıracak.

Başvuru

SGK memur alımına başvurular bugün itibariyle başladı. Adayların 9 Şubat’a kadar aşağıdaki evrakları Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/Ankara) şahsen veya posta yolu ile göndermesi gerekmektedir.

# Başvuru formu

# 2 fotoğraf

# KPSS sonuç belgesi

# Mezuniyet belgesi veya onaylı örneği

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