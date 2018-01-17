SGK 50 Memur Alımı Başvuru Şartları ve Tarihi Açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçtiğimiz ayın sonunda bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda müfettiş yardımcısı pozisyonunda istihdam etmek üzere 50 personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki SGK 50 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

SGK tarafından yayımlanan personel alım ilanında Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı pozisyonunda istihdam etmek üzere alınacak personeller için yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Sınavlar sonucu başarılı olan adaylar SGK bünyesinde uzman yardımcısı olarak çalışmaya hak kazanacak.

Kimler Başvurabilir?

SGK 50 memur alımına başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yazılı şartları taşıyor olması, sınavın yapıldığı 2018 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olması, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadive idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (2017 KPSS sınavı bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.) ve süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak, şartları aranacaktır.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

SGK memur alımına başvurular 29 Ocak 2018 günü başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No. 23 Çankaya/ANKARA). adresine yapılacak başvurular 9 Şubat tarihine kadar alınacak. Başvuru yapacak adayların şahsen veya posta yolu ile aşağıdaki evrakları yukarıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir.

# Başvuru formu

# 2 fotoğraf

# KPSS sonuç belgesi

# Mezuniyet belgesi

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