Sayıştay KPSS'siz Kadrolu Memur Alımı Başvuruları Başlıyor

Sayıştay Başkanlığı KPSS'siz memur alımı başvurusu başlıyor.

Geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere 45 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.Yayımlanan duyuruda başvuruların 18 Nisan günü başlayacağına yer verildi. Başvuru için geri sayımda son 2 güne girildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1983 ve daha sonraki doğumlular)

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak.

BAŞVURULAR 18 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Sayıştay Başkanlığı memur alımı başvuruları Çarşamba günü başlıyor. 18 Nisan'da başlayacak başvurular 24 Nisan tarihine kadar alınacak. Memur alımı için geç başvuru ekranı da açılacak olup başvuru süresi içinde başvuru yapamayan adaylar 30 Nisan'da müracaatını yapabilecek.

ELEME SINAVI OLACAK

Sayıştay memur alımı için eleme sınavı, 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara,İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacak.

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