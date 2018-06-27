Sahil Güvenlik Komutanlığı Kadrolu İşçi Alım İlanları Yayımlandı (En Az Lise KPSS 60 Puan)

Sahil Güvenlik Mersin, Marmara ve Boğazlar, Karadeniz ve Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı'nın kadrolu işçi alımı yapacağına dair duyurular ilgili birliklerin resmi internet sayfaları ve DPB tarafından yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre Mersin Onarım Komutanlığı'na 5 , Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na 31, Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı'na 20, Ege Deniz Destek Komutanlığı'na 18 işçi alımı yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların ilgili pozisyonlara göre belirtilen başvuru özel şartlarının yanı sıra, başvuru genel şartlarını da dikkatle incelemesi gerekiyor. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesinden 28 Haziran ile 7 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak.