Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alacak (Büro Personeli, Hizmetli, Tekniker...)

Son Dakika! Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS en az 60 puanla sözleşmeli personel alımı yapacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 240 sözleşmeli personel alımı yapacağına ilişkin duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

BAŞVURULAR 9 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Söz konusu duyuruda en az lise ve dengi okullardan mezun KPSS'ye girmiş adayların (2016 KPSS) başvuru yapabileceği alımlarla ilgili sürecin 9 Nisan 2018 tarihinde başlayacağı, işlemlerin 30 Nisan 2018 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru özel - genel şartları aşağıdaki gibi olacak :

Başvurular Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurularda KPSSP93 ve KPSSP94 puan türleri esas alınacak (2016 KPSS) başvuruda bulunacak adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekiyor. Başvuru özel şartlarının ayrıca dikkatle incelenmesi gerekiyor. Başvuru kılavuzuna göz atmak için TIKLAYIN. Başvuru sürecine ilişkin aklınıza takılanları sorabileceğiniz gruba katılmak için TIKLAYIN.

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