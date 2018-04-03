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Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alacak (Büro Personeli, Hizmetli, Tekniker...)

Son Dakika! Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS en az 60 puanla sözleşmeli personel alımı yapacak. Büro Personeli , Tekniker, Teknisyen , Berber, Hizmetli ve diğer pozisyonları için gerçekleştirilecek alımlara dair detaylar geliyor.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alacak (Büro Personeli, Hizmetli, Tekniker...)

Son Dakika! Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS en az 60 puanla sözleşmeli personel alımı yapacak. Büro Personeli , Tekniker, Teknisyen , Berber, Hizmetli ve diğer pozisyonları için gerçekleştirilecek alımlara dair detaylar geliyor.

03 Nisan 2018 Salı 16:08
Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alacak (Büro Personeli, Hizmetli, Tekniker...)

Son Dakika! Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS en az 60 puanla sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 240 sözleşmeli personel alımı yapacağına ilişkin duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

BAŞVURULAR 9 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Söz konusu duyuruda en az lise ve dengi okullardan mezun KPSS'ye girmiş adayların (2016 KPSS) başvuru yapabileceği alımlarla ilgili sürecin 9 Nisan 2018 tarihinde başlayacağı, işlemlerin 30 Nisan 2018 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru özel - genel şartları aşağıdaki gibi olacak : 

Başvurular Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurularda KPSSP93 ve KPSSP94 puan türleri esas alınacak (2016 KPSS) başvuruda bulunacak adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekiyor. Başvuru özel şartlarının ayrıca dikkatle incelenmesi gerekiyor. Başvuru kılavuzuna göz atmak için TIKLAYIN. Başvuru sürecine ilişkin aklınıza takılanları sorabileceğiniz gruba katılmak için TIKLAYIN.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.04.2018 16:56
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Sevgi 7 saat önce

Neden sözleşmeli ben olam yada olmayam neden sözleşmeli

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mehmet 3 saat önce

ha ha yine yaş sınırı yeter ya 35 üstündekiler insan değil mi

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hamza 3 saat önce

sadece lise mezunları mı alıniyor

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hakkı 2 saat önce

Şu lise mezunlarina verdikleri kadrolarin yarısını önlisans a verseler bari adamlar büro personeli olucak. Biz buro yönetimi okuduk bize yok oyle bi kadro ilginc bölümü okuyanlar varken liseden aliyolar . yeminle üniversite okuduğuma bin pismanim keske lise mezunu olsaydım daha çok alımı var lise mezunlarinin.

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Havva 2 saat önce

Harita kadastro neden kadın alımı yok enterasan tapu da olup harita da olmaması pes.

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Alaattin 20 dakika önce

İyi bari 1 tane başvuru şansım var
Bir önlisans mezunu olarak

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