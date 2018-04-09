Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Son Günü: 10 Nisan 2018 (10-20 Bin TL Maaş Verilecek)

Sağlık Bakanlığı yüksek maaşla kamu personeli alımı başvuruları için son saatlere girildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda bilişim personeli kadrosunda sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 16 kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. İlanın yayımlanmasının ardından memur adayları başvuru şartlarını ve başvuru şeklini araştırmaya başladı.

SON BAŞVURU: 10 NİSAN

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli bilişim personel alımı başvuruları 10 Nisan mesai bitimine kadar alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıyor olmak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

PERSONELLERE VERİLECEK MAAŞLAR

Net Yazılım Uzmanına 10.593,6 TL maaş verilecek.

Net Yazılım Uzmanına 15.890,4 TL maaş verilecek.

Net Yazılım Uzmanına 21.187,2 TL maaş verilecek.

Linux Sunucu Uzmanına 10.593,6 TL maaş verilecek.

Linux Sunucu Uzmanına 15.890,4 TL maaş verilecek.

Windows Sunucu Uzmanına 10.593,6 TL maaş verilecek.

Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanına 10.593,6 TL maaş verilecek.

Network Uzmanına 10.593,6 TL maaş verilecek.

Başvuru özel şartlarına gitmek için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular 4 Nisan mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Evrak birimine aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak.

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