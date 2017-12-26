Resmi Gazete'de Yayımlandı! SGK Personel Alımı Yapacak (Başvuru Tarihleri Açıklandı)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Personel alım ilanı Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2017 tarihli sayısında yayımlandı. SGK'nın müfettiş yardımcısı alımı için ayrılan kontenjan 50 olarak belirlendi.

Yazılı sınav için başvurular 29 Ocak ile 9 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak. Başvuruda bulunacak adayların 2017 KPSS'ye girmiş olması, "Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (2017 KPSS sınavı bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)" şartını yerine getirebiliyor olması gerekiyor. Başvuru için gerekli şartların tamamı şu şekilde :

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

- Sınavın yapıldığı 2018 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (2017 KPSS sınavı bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

- Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak,

şartları aranır.

Sınav başvuruları talep edilen belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA) adresine şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecek. Adaylar Başvuru için iki fotoğraf, KPSS sınav sonuç belgesi, Diploma aslı ya da onaylı suret, ve internet sitesindeki başvuru formunu teslim edecek. Daha fazla detayı www.sgk.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

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