PTT KPSS'siz 5 Bin Yeni Personel Alımı için Flaş Gelişme!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT 5 Bin personel alımı için başvuru süresinin vatandaşın mağdur olmaması için bugün saat 23.59'a kadar uzatıldığını, bu sürenin sadece ücreti yatıran adaylar için geçerli olduğunu söyledi.

PTT sözleşmeli personel alımında başvuru ücretini yatıran fakat sistemden başvuru yapamayan adaylarla ilgili ücret iadesi duyurusu yapılmıştı. Kısa süre önce tamamlanan başvuru sürecinde mağdur olan adaylar ücret yerine başvuru fırsatının yeniden verilmesini talep etmişti. Bakan Arslan , bu adayların bugün bitimine kadar online olarak başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Ulaştırma Bakanı, "Banka olmayan küçük ilçeler, beldeler dahil bin 800 yerleşim yerinde de sadece PTT Bank var ve bu sayede PTT'miz ülkenin her yerine hizmetler götürüyor. Bu hizmet anlayışıyla büyüyen, gelişen ve anonim şirket olmanın verdiği avantajla artık pratik hareket eden ve hizmetleri yerine getiren PTT'miz eğitime de destek sağlıyor.Gelişen, büyüyen, 178'inci yılındaki çınar ve köklü kuruluşumuz PTT ailesine katılacak 5 bin kişilik kadro için 115 bin 431 başvuru yapıldı." ifadelerini kullanırken, yoğunluk sebebiyle başvurusunu tamamlayamayanlara yönelik "Böylece sınav ücretini yatıran ve şartları taşıyanlar başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler" dedi. Sınav ücretiyle ilgili de konuşan Bakan, "Sınav için alınan bu ücret, bir öğrencinin sınav masrafını karşılamıyor ancak PTT'miz geriye kalan ücreti bütçesinden karşılayacak" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA