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PTT 5000 KPSS'siz Kamu Personel Alımı Başvuru Son Günü: 21 Mayıs 2018

PTT KPSS şartsız 5 bin kamu personel alımında başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi. Yayımlanan ilk ilan metninde son başvuru 18 Mayıs olarak açıklandı. Ancak güncellenen ilana baktığımızda başvuruların 21 Mayıs gününe kadar alınacağı görülüyor.

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PTT 5000 KPSS'siz Kamu Personel Alımı Başvuru Son Günü: 21 Mayıs 2018

PTT KPSS şartsız 5 bin kamu personel alımında başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi. Yayımlanan ilk ilan metninde son başvuru 18 Mayıs olarak açıklandı. Ancak güncellenen ilana baktığımızda başvuruların 21 Mayıs gününe kadar alınacağı görülüyor.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:49
PTT 5000 KPSS'siz Kamu Personel Alımı Başvuru Son Günü: 21 Mayıs 2018

PTT geçtiğimiz hafta yayımlanan başvuru kılavuzunu güncellemişti.

5 bin kamu personeli alımı için başvurular ilk ilan metninde 18 Mayıs günü sona erecekti. 14 Mayıs günü başlayan başvurularda ilk açıklama bu şekildeydi. Ancak PTT'nin güncellenen ilanında son başvuru tarihi 21 Mayıs olarak değiştirildi.

KPSS ŞARTI YOK

PTT tarafından yayımlanan 5 bin kamu personeli alımında KPSS şartı yok. İlanlara başvuru yapan adayların hepsi yazılı sınava alınacak. Bazı kadrolar için ise yazılı sınavın yanı sıra sözlü mülakat yapılacak. Bu sınav aşamaları sonucu başarılı olan adaylar PTT bünyesinde personel olmaya hak kazanacak.

HANGİ KADROLARA KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

PTT tarafından yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 5 bin personel alımı yapılacağı bildirildi. Alınacak personellerin kadrolara göre dağılımı ise şu şekilde; bin 623 postacı, 200 tekniker, 2 bin 625 gişe personeli, 82 avukat, 470 mühendis.

YAŞ ŞARTI

İlana başvuru yapacak adayların on sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olması gerekmektedir. (14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.)

İKAMET ŞARTI

Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.

BAŞVURU DETAYLARI

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.05.2018 15:48
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