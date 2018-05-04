Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

PTT 5 Bin Memur Alımı Kadro Dağılımı

PTT 5 bin kamu personeli alımı kadro dağılımı açıklandı. Başvuruları 14 Mayıs günü başlayacak ilanın kadro dağılımı haberimizde.

banner396

PTT 5 Bin Memur Alımı Kadro Dağılımı

PTT 5 bin kamu personeli alımı kadro dağılımı açıklandı. Başvuruları 14 Mayıs günü başlayacak ilanın kadro dağılımı haberimizde.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:26
PTT 5 Bin Memur Alımı Kadro Dağılımı

PTT Memur alım ilanı az önce yayımlandı. DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda PTT, farklı kadrolara KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

Biz de Kpsscafe.com.tr olarak PTT kamu personeli alımında hangi kadrolara personel alımı yapılacağına haberimizde yer verdik.

İşte alım yapılan kadrolar.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


PTT KPSS'siz 5 Bin Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı
PTT KPSS'siz 5 Bin Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
Ptt Memur AlımıPtt Memur Alımı KadroMemur AlımıKPSSKpss Memur AlımıDpb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Enes Altun 45 dakika önce

Yazili sinav sekli nasil olacak bilgisi olan var mi ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kaan 1 saat önce

Ah birde nerden ve nasıl başvuru yapacağımızı yazsanız

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kpss magduru 21 dakika önce

4yil işletme okuyan ne olacak mimar avukat sizin yanınızda ne yapsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
PTT 5 Bin Kamu Personeli Alımı Mezuniyet Şartı
PTT 5 Bin Kamu Personeli Alımı Mezuniyet Şartı
PTT KPSS'siz 5 Bin Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı
PTT KPSS'siz 5 Bin Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı
50 KPSS Şartı ile Zabıta Memuru, Mühendis ve Memur Alımı
50 KPSS Şartı ile Zabıta Memuru, Mühendis ve Memur Alımı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim