PTT 5 Bin Memur Alımı Kadro Dağılımı

PTT Memur alım ilanı az önce yayımlandı. DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda PTT, farklı kadrolara KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.
Biz de Kpsscafe.com.tr olarak PTT kamu personeli alımında hangi kadrolara personel alımı yapılacağına haberimizde yer verdik.
İşte alım yapılan kadrolar.
KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA
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Ah birde nerden ve nasıl başvuru yapacağımızı yazsanız
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