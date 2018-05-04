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PTT 5 Bin Kamu Personeli Alımı Mezuniyet Şartı

PTT farklı kadrolara 5 bin kamu personeli alımı yapacak. İlan bugün yayımlandı ve başvuruların 14 Mayıs gününden itibaren alınacağı bildirildi. Peki ilana hangi mezunlar başvurabilir? Mezuniyet şartı nedir?

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PTT 5 Bin Kamu Personeli Alımı Mezuniyet Şartı

PTT farklı kadrolara 5 bin kamu personeli alımı yapacak. İlan bugün yayımlandı ve başvuruların 14 Mayıs gününden itibaren alınacağı bildirildi. Peki ilana hangi mezunlar başvurabilir? Mezuniyet şartı nedir?

04 Mayıs 2018 Cuma 18:51
PTT 5 Bin Kamu Personeli Alımı Mezuniyet Şartı

PTT personel alım ilanının yayımlanmasının ardından memr adayları, ilana başvuru için mezuniyet şartını ve diğer şartları araştırmaya başladı.

PTT 5 bin memur alımı için ilan yayımlandı. DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 5 bin adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. 

PTT Memur alımı başvuruları 14 Mayıs günü başlayacak. Başvuru ekranı açıldığı anda Kpsscafe olarak paylaşacağız. Aşağıda yer verilen tablolarda belirtilen kadrolara başvuru için istenen mezuniyet şartı verilmiştir.

İşte PTT Memur alımı mezuniyet şartı:

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU EKRANI AÇILDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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