POMEM Alımında Yönetmelik Değişti! Artık Onlarda Başvurabilecek!

Polis Adaylarına Müjde Gelmişti! POMEM Düzenlemesi Sonrası Yeni İlan Bekleniyor

POMEM Giriş yönetmeliğindeki değişiklik yüz binlerce önlisans mezunu polis adayının yüzünü güldürdü. Dün yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik sonrası kadın ve erkek polis adayları yeni yayımlanacak polis alımı ilanlarını beklemeye koyuldu.

Daha önce sadece lisans mezunlarından gerçekleşen alımlara artık önlisans mezunları da başvurabilecek. Alımlarda önlisans mezunlarına yüzde 20 oranında kontenjan ayrılacak. Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2018 yılında 10 binin üzerinde polis adayı öğrenci ve polis alımı yapması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı ise polis alımı konusunda kontenjan açıklamasını hala yapmış değil.

Özellikle kadın adaylardan polis alımlarına ilişkin müjdeli haber beklenildiğine dair çok sayıda mail ve yorum alıyoruz. İçişleri Bakanımız Sn. Soylu'nun 2018 yılı polis alımlarına dair yapacağı açıklamayı dört gözle bekliyoruz. Polis alımıyla ilgili her türlü gelişmeyi siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.

20 OCAK'TA YAYIMLANAN YÖNETMELİK

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir. “l) Diploma: Önlisans ve lisans diplomasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “POMEM’lere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “önlisans,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ayrıca POMEM’lere alınacak olan önlisans mezunlarının sayısı toplam kontenjanın %20’sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Lisans diplomasının” ibaresi “Diplomanın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir. Mülakat sınav komisyonu Bakanlık onayı ile müracaat kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile belirlenir. Diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:” “d) Mülakat sınav komisyonu; birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde emniyet müdürü, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi ve Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “giriş puanına göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisans mezunu ve önlisans mezunu adaylar için” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına “adayların yerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “önlisans ve lisans mezunları için ayrı ayrı belirlenen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

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