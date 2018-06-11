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Polis ve PÖH Olabiliyorlar ! Polis Akademisi 7 Bin Bekçi Alımı Yapıyor

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada başarılı bekçilerin polis olabilmesinin önünün açıldığını söyledi.

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Polis ve PÖH Olabiliyorlar ! Polis Akademisi 7 Bin Bekçi Alımı Yapıyor

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada başarılı bekçilerin polis olabilmesinin önünün açıldığını söyledi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:57
Polis ve PÖH Olabiliyorlar ! Polis Akademisi 7 Bin Bekçi Alımı Yapıyor

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 7 bin bekçi alımı için ilan yayımlandı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda Polis Akademisi Başkanlığı, 73 İlde istihdam etmek üzere 7 bin bekçi alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan bekçi alımı için başvurular internet üzerinden alınıyor.  08 ile 22 Haziran 2018 tarihleri arasında alınan başvurular için adaylardan istenen şartlar şu şekilde;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
  • En az 167 cm boyunda olmak, 
  • Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 
  • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
  • Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate   alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. 
  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
  • Sicil kaydı olmaması.


UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
 

POLİS VE PÖH OLMA ŞANSI VAR

Geçtiğimiz gün düzenlenen bekçi mezuniyet töreninde konuşan  İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın başarılı bekçilerin polis olabileceğini söyledi. Aşkın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik. Bizlere çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasından memnun olup olmadığımızı sordular ve onlara çok memnun olduğumuzu, uygulamaya sayının artarak devam edilmesini beklediğimizi söyledik. Sizlere bir de müjdem olsun, bekçilerin yani sizlerin gelişimini izleyeceğiz, durumlarınızı takip edeceğiz. Görevinde başarılı olup sivrilenleri polis kadrosuna alacağız. Mevzuatta herhangi bir sıkıntı yok, İçişleri Bakanlığı da konuya oldukça sıcak baktı"

Polisliğe geçen adaylar, istemeleri ve gerekli şartları taşımaları durumunda Özel Harekat Daire Başkanlığı bünyesine geçip PÖH olabilecekler.

ALIM YAPILACAK YERLER VE SAYI DAĞILIMI

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI
S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI
1 Adıyaman 85 38 Kütahya 80
2 Afyonkarahisar 110 39 Malatya 110
3 Ağrı 90 40 Manisa 170
4 Amasya 75 41 Kahramanmaraş 170
5 Ankara 150 42 Muğla 200
6 Antalya 100 43 Muş 60
7 Artvin 50 44 Nevşehir 65
8 Aydın 170 45 Niğde 75
9 Balıkesir 170 46 Ordu 50
10 Bilecik 65 47 Rize 100
11 Bingöl 60 48 Samsun 50
12 Bitlis 65 49 Siirt 65
13 Bolu 65 50 Sinop 50
14 Burdur 65 51 Sivas 110
15 Bursa 100 52 Tekirdağ 200
16 Çanakkale 90 53 Tokat 90
17 Çankırı 50 54 Trabzon 150
18 Çorum 90 55 Tunceli 50
19 Denizli 170 56 Şanlıurfa 150
20 Edirne 90 57 Uşak 75
21 Elazığ 100 58 Van 200
22 Erzincan 65 59 Yozgat 75
23 Erzurum 75 60 Zonguldak 80
24 Eskişehir 170 61 Aksaray 75
25 Gaziantep 100 62 Bayburt 50
26 Giresun 75 63 Karaman 60
27 Gümüşhane 50 64 Kırıkkale 75
28 Isparta 85 65 Batman 100
29 İstanbul 200 66 Bartın 50
30 İzmir 100 67 Ardahan 50
31 Kars 60 68 Iğdır 50
32 Kastamonu 70 69 Yalova 65
33 Kayseri 180 70 Karabük 60
34 Kırklareli 75 71 Kilis 50
35 Kırşehir 65 72 Osmaniye 90
36 Kocaeli 100 73 Düzce 70
37 Konya 250 TOPLAM 7000

ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurusunu yapan adaylar 100 TL olan başvuru ücretini Halkbankasına yatıracaklar.

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Remziye 2 saat önce

Bayanlar başvuru yapabiliyormu ?

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Sevgi 2 saat önce

Bayan bekçilerinde olmasını istiyoruz

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Sevda 2 saat önce

Bizde artık bayan alımı olsun istiyoruz aylarca bekliyoruz

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Ali kalayci 2 saat önce

Askerlik şartının esnetilmesini istiyoruz.

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NAGEHAN 2 saat önce

BAYANLAR İCİNDE GEÇERLİMİ ?

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Eda 2 saat önce

Heralde lise mezunu erkek çok bulamadılar sürekli haberi yayınlysnz basvuru olsun diye

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Şengül 2 saat önce

Bayanlar basvuru yapabiliyor mu acabaa

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NAGEHAN 2 saat önce

bayanlar icinde gecerlimi ?

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