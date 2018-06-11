Polis ve PÖH Olabiliyorlar ! Polis Akademisi 7 Bin Bekçi Alımı Yapıyor

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 7 bin bekçi alımı için ilan yayımlandı.
Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda Polis Akademisi Başkanlığı, 73 İlde istihdam etmek üzere 7 bin bekçi alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan bekçi alımı için başvurular internet üzerinden alınıyor. 08 ile 22 Haziran 2018 tarihleri arasında alınan başvurular için adaylardan istenen şartlar şu şekilde;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- En az 167 cm boyunda olmak,
- Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
- Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
- Sicil kaydı olmaması.
UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
POLİS VE PÖH OLMA ŞANSI VAR
Geçtiğimiz gün düzenlenen bekçi mezuniyet töreninde konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın başarılı bekçilerin polis olabileceğini söyledi. Aşkın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik. Bizlere çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasından memnun olup olmadığımızı sordular ve onlara çok memnun olduğumuzu, uygulamaya sayının artarak devam edilmesini beklediğimizi söyledik. Sizlere bir de müjdem olsun, bekçilerin yani sizlerin gelişimini izleyeceğiz, durumlarınızı takip edeceğiz. Görevinde başarılı olup sivrilenleri polis kadrosuna alacağız. Mevzuatta herhangi bir sıkıntı yok, İçişleri Bakanlığı da konuya oldukça sıcak baktı"
Polisliğe geçen adaylar, istemeleri ve gerekli şartları taşımaları durumunda Özel Harekat Daire Başkanlığı bünyesine geçip PÖH olabilecekler.
ALIM YAPILACAK YERLER VE SAYI DAĞILIMI
|ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI
|S.NO
|İL ADI
|PLANLAMA SAYISI
|S.NO
|İL ADI
|PLANLAMA SAYISI
|1
|Adıyaman
|85
|38
|Kütahya
|80
|2
|Afyonkarahisar
|110
|39
|Malatya
|110
|3
|Ağrı
|90
|40
|Manisa
|170
|4
|Amasya
|75
|41
|Kahramanmaraş
|170
|5
|Ankara
|150
|42
|Muğla
|200
|6
|Antalya
|100
|43
|Muş
|60
|7
|Artvin
|50
|44
|Nevşehir
|65
|8
|Aydın
|170
|45
|Niğde
|75
|9
|Balıkesir
|170
|46
|Ordu
|50
|10
|Bilecik
|65
|47
|Rize
|100
|11
|Bingöl
|60
|48
|Samsun
|50
|12
|Bitlis
|65
|49
|Siirt
|65
|13
|Bolu
|65
|50
|Sinop
|50
|14
|Burdur
|65
|51
|Sivas
|110
|15
|Bursa
|100
|52
|Tekirdağ
|200
|16
|Çanakkale
|90
|53
|Tokat
|90
|17
|Çankırı
|50
|54
|Trabzon
|150
|18
|Çorum
|90
|55
|Tunceli
|50
|19
|Denizli
|170
|56
|Şanlıurfa
|150
|20
|Edirne
|90
|57
|Uşak
|75
|21
|Elazığ
|100
|58
|Van
|200
|22
|Erzincan
|65
|59
|Yozgat
|75
|23
|Erzurum
|75
|60
|Zonguldak
|80
|24
|Eskişehir
|170
|61
|Aksaray
|75
|25
|Gaziantep
|100
|62
|Bayburt
|50
|26
|Giresun
|75
|63
|Karaman
|60
|27
|Gümüşhane
|50
|64
|Kırıkkale
|75
|28
|Isparta
|85
|65
|Batman
|100
|29
|İstanbul
|200
|66
|Bartın
|50
|30
|İzmir
|100
|67
|Ardahan
|50
|31
|Kars
|60
|68
|Iğdır
|50
|32
|Kastamonu
|70
|69
|Yalova
|65
|33
|Kayseri
|180
|70
|Karabük
|60
|34
|Kırklareli
|75
|71
|Kilis
|50
|35
|Kırşehir
|65
|72
|Osmaniye
|90
|36
|Kocaeli
|100
|73
|Düzce
|70
|37
|Konya
|250
|TOPLAM
|7000
Başvurusunu yapan adaylar 100 TL olan başvuru ücretini Halkbankasına yatıracaklar.
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Bayanlar başvuru yapabiliyormu ?
Bayan bekçilerinde olmasını istiyoruz
Bizde artık bayan alımı olsun istiyoruz aylarca bekliyoruz
Askerlik şartının esnetilmesini istiyoruz.
BAYANLAR İCİNDE GEÇERLİMİ ?
Heralde lise mezunu erkek çok bulamadılar sürekli haberi yayınlysnz basvuru olsun diye
Bayanlar basvuru yapabiliyor mu acabaa
bayanlar icinde gecerlimi ?