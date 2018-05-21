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ÖSYM EKPSS Cevap Kağıtları, Soruları ve Aday Cevaplarını Erişime Açtı

22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Engelli Kamu Personeli Sınavına giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemeler ÖSYM tarafından erişime açıldı.

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ÖSYM EKPSS Cevap Kağıtları, Soruları ve Aday Cevaplarını Erişime Açtı

22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Engelli Kamu Personeli Sınavına giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemeler ÖSYM tarafından erişime açıldı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:15
ÖSYM EKPSS Cevap Kağıtları, Soruları ve Aday Cevaplarını Erişime Açtı

22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Engelli Kamu Personeli Sınavına giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemeler ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar bugünden itibaren 10 gün süreyle ais.osym.gov.tr adresinden giriş yaparak EKPSS'deki cevaplarını kontrol edebilecekler. ÖSYM'den konuya dair yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi : 

22 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS) giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 11.00’den itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.  İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.  

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ekpssösym Ekpss
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