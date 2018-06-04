ÖSYM'den Son Dakika Açıklaması: KPSS 2018/5 Tercih Başvuruları Başladı

Atama bekleyen yüz binlerce sağlıkçının beklediği açıklama geldi ve KPSS 2018/5 tercih başvuruları başladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, KPSS 2018/5 merkezi yerleştirme ile en az lise mezunu 18 bin sağlık personeli alımı için tercihlerin alınmaya başladığına yer verildi.

EN AZ LİSE MEZUNU 18 BİN PERSONEL ALIMI

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada sağlık kadrolarında istihdam etmek üzere KPSS puanına göre 18 bin adet salık personeli alımı yapılacağı bildirilmişti. 2016 KPSS'ye girmiş ve bu KPSS'den geçerli bir puan almış adayların başvuru yapabileceği ilan için yaş ve hehrangi bir mülakat şartı yok. Duyuruda kadro dağılımı ve mezun olunan bölüm ile ilgili şu tabloya yer verildi:

BAŞVURU

Yukarıda yazılan kadroların ilgili bölümlerinden mezun olan adayların başvuru yapabileceği ilan için başvurular ÖSYM üzerinden alınacak. Tercih yapacak adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Aday İşlemleri Sisteminde bulunan panellerine giriş yapacak. Aşağıda bulunan bağlantı adresinden bu adrese gidebilirsiniz.

KPSS 2018/5 Tercih Başvurusu İçin TIKLAYIN

Açılan sayfada KPSS 2018/5 Tercih kısmını tıklayın. Başvuru Yap butonunu tıkladıktan sonra açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ile ÖSYM şifrenizi girin. Tercih ekranı burada karşınıza çıkacaktır.

Daha sonra aşağıda bulunan tablolarda bulunan kondlar ile tercihlerinizi ÖSYM'ye bildirin.

TERCİH ÜCRETİ

İnternet üzerinden tercihlerinizi yaptıktan sonra 15 TL olan tercih ücretini aşağıdaki anlaşmalı bankalara yatırın.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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